Rugby 20 in Closed BETA da oggi

(Di giovedì 12 settembre 2019) BIGBEN ed Eko Software sono liete di annunciare la partenza della prima fase diper20, che uscirà nella sua versione finale il 23 gennaio 2020. Laè ora disponibile per tutti i giocatori che preordinano il gioco su PlayStation™Store e Xbox Store. La prima fase dellainizia, giovedì 12 settembre, su PS4TM e Xbox One, e finirà il 17 ottobre. Una seconda fase dellapartirà subito dopo il 17 ottobre e finirà ad inizio novembre. Le date esatte della seconda fase e quelle della terza fase verranno comunicate in seguito. Preordina, gioca ora e condividi le tue migliori giocate e i tuoi preziosi feedback con gli sviluppatori sulla pagina Facebook ufficiale del gioco. Dopo due anni di sviluppo, il team di Eko Software è davvero emozionato di poter finalmente presentare20. ...

