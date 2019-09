Nello scarico del bagno trovata una pistola rubata

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Agata Marianna Giannino L'arma è stata rinvenuta dalla Polizia di Stato in un appartamento nel centro di Napoli insieme a 6 cartucce e a una bustina di cocaina Era nascosta nella cassetta didel water. Unaa tamburo marca Taurus calibro 357 magnum. A trovarla sono stati gli agenti della Polizia di Stato, a Napoli. L’hanno tirata fuori daldi un appartamento dove gli era stata segnalata la presenza di armi e droga. Il ritrovamento è avvenuto ieri in una casa ubicata nel centro cittadino. I poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato hanno fatto irruzione in un’abitazione in vico Foglie a Carbonara e durante la perquisizioni dal singolare nascondiglio scoperto hanno recuperato l’arma da fuoco, risultata. Era occultata insieme a 6 cartucce. Poi, continuando a scandagliare, nella piantana del lavandino hanno trovato una busta di plastica: ...

