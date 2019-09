Fonte : wired

(Di giovedì 12 settembre 2019) Cattive notizie per i: anche rinunciare alla carne sembra avere qualche effetto collaterale. Niente di particolarmente grave, sia chiaro, ma, vegani e pescetariani potrebbero avere qualche probabilità in più di essere colpiti da unnel corso della vita, almeno rispetto a chi della carne non vuole proprio fare a meno. Passando invece alle buone notizie, è confermato: adottare una dieta vegetariana riduce ildi sviluppare problemi cardiaci. È quanto emerge da un ampio studio appena pubblicato sulle pagine del British Journal of Medicine, che tira le somme di 18 anni di monitoraggio che hanno coinvolto oltre 40mila cittadini del Regno Unito.: una popolazione in crescita La ricerca è stata condotta dagli esperti di salute pubblica dell’università di Oxford, ed è nata da una semplice constatazione: il numero didel Regno Unito è ...

MilanoCitExpo : I vegetariani sono a maggiore rischio di ictus? #DipartimentoInnovazioneTecnologia - C_Bianchino : A mio parere, i migliori in assoluto in termini di gusto e consistenza ?? E i più ecologici: l'ingrediente principal… - fulviapuritani : @Radio3scienza @Radio3tweet @robertafulci @UniPadova @unipr @Frasca74 Ovviamente avete già letto che sono i vegani… -