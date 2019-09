HTC Vive Cosmos arriverà il prossimo mese e costerà 699 dollari

Tetris Effect ha una data di lancio su PC con supporto opzionale per Oculus Rift e HTC Vive : Tetris Effect , uscito inizialmente come esclusiva PS4, è ora in arrivo anche per giocatori PC. E' stata infatti comunicata la data di lancio : potremo giocare Tetris Effect su PC a partire dal 23 luglio, il titolo sarà inoltre un'esclusiva Epic Games Store.E' inoltre disponibile un interessante trailer per celebrare l'annuncio:Il gioco offrirà inoltre supporto opzionale a Oculus Rift e HTC Vive , per la gioia degli amanti della realtà virtuale. ...

Tetris Effect : c'è una data per il lancio su PC - supporto opzionale per Oculus Rift e HTC Vive : Tetris Effect, uscito come esclusiva PS4, è ora in arrivo anche per giocatori PC. E' stata infatti comunicata la data di lancio: potremo giocare Tetris Effect su PC a partire dal 23 luglio, il titolo sarà inoltre un'esclusiva Epic Games Store.E' inoltre disponibile un interessante trailer per celebrare l'annuncio:Il gioco offrirà inoltre supporto opzionale a Oculus Rift e HTC Vive, per la gioia degli amanti della realtà virtuale. Per la versione ...