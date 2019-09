Come rivedere La Verità sul Caso Harry Quebert in streaming e dvd dopo il finale su

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019)la fine della discutibile programmazione della serie su Canale5, chi vorrà potràLasulino in dvd. La serie tratta dall'omonimo best seller di Joël Dicker e prodotta da MGM Television, Eagle Pictures e Barbary Films, è stata trasmessa la scorsa primavera in anteprima assoluta su Sky Atlantic, per poi approdare il 2 settembre su Canale5 in prima visione in chiaro. La serie è uscita piuttosto bistrattata dalla programmazione di Mediaset, che l'ha proposta in due episodi a sera il 2 e 3 settembre, per poi concludere la messa in onda con tre episodi a sera il 10 e l'11 settembre. Una scelta che si è rivelata disturbante per il pubblico, costretto a tenere il passo coi continui colpi di scena della seconda parte della serie destreggiandosi tra le numerose interruzioni pubblicitarie che hanno prolungato la prima serata oltre la ...

