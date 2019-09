Al via la seconda edizione di Milano MovieWeek

Anticipazioni Temptation Island - seconda puntata : arrivano Gabriele Pippo e Silvia Tirado : La prima puntata di Temptation Island Vip 2, trasmessa lunedì 9 settembre, ha sancito la fuga di Ciro Petrone verso il villaggio delle fidanzate. Non riuscendo a restare separato ancora dalla sua Federica Caputo, l'attore di Gomorra ha deciso di superare i blocchi imposti dalla produzione per riabbracciare la sua amata. Ma la decisione è costata cara alla coppia, che ha così dovuto fare i conti con l'espulsione dal programma. L'annuncio di ...

Titans 2 - la seconda stagione al via con Iain Glen nei panni di Batman : Il debutto negli Stati Uniti sulla piattaforma della Dc Universe della seconda stagione di Titans ha riservato ai fan della serie una prima grande sorpresa la presenza di Bruce Wayne: l’alter ego di Batman è uno dei personaggi dello show e ha il volto dolente di Iain Glen che in molti ricordano nei panni del cavaliere di Game of Thrones sir Jorah Mormont. Nella prima stagione Robin ossia Dick Grayson diceva una frase iconica per tutta la ...

Festival delle Eccezioni - il 20 settembre al via la seconda edizione a Casperia (Ri). Tema centrale : “il piccolo” : “Non faremo le cose in grande”. Il motto è già chiaro di per sé: quest’anno il Festival delle Eccezioni parla di tutto ciò che è piccolo. Che sia breve nel tempo, ridotto nello spazio, giovane d’età, limitato, effimero o passeggero perché considerato di scarsa importanza. Dal 20 al 22 settembre, tre giorni per riscoprire i valori di una dimensione controcorrente e spesso sottovalutata, ma punto di partenza per fare rete e ...

Basket - Mondiali 2019 : al via la seconda fase a gironi - subito in campo l’Italia contro la Spagna : Comincia oggi, nella settima giornata dei Mondiali di Basket di Cina 2019, la seconda fase a gironi della rassegna iridata, sia per quanto riguarda le prime e seconde classificate della prima fase a gironi appena conclusa, sia per le terze e le quarte classificate negli stessi raggruppamenti. Sia i team che gareggeranno per le posizioni dalla prima alla sedicesima sia quelli dalla diciassettesima alla trentaduesima, rimarranno validi i punti ...

Al via la seconda edizione del Premio “I Paladini della Cultura” a Grammichele : Il prossimo 6 Ottobre saranno premiati, a Grammichele, i vincitori della 2a edizione del Premio “I Paladini della Cultura”

CONSULTAZIONI CONTE : DIRETTA PARTITI/ Video - governo M5s-Pd : via alla seconda tornata : CONSULTAZIONI CONTE, DIRETTA PARTITI: Video. governo M5s-Pd: al via la seconda ed ultima tornata di CONSULTAZIONI con il futuro Premier

Congo e Angola - in fiamme la seconda foresta pluviale più grande del mondo : oltre 10mila incendi in una settimana : Nelle ultime settimane, complici anche le polemiche sul presidente Bolsonaro, sui media si è parlato tanto dei roghi in Amazzonia. Così come di quelli che hanno devastato migliaia di ettari in Siberia. Ma in queste settimane c’è un altro disastro ambientale, in Africa. Anche la foresta pluviale del bacino del Congo, la seconda più grande al mondo, rischia infatti di essere colpita da incendi indomabili, come già accaduto nel 2016. In meno ...

Incendi - non solo Amazzonia : a rischio in Africa la seconda foresta pluviale del pianeta : Dopo la Siberia e l’Amazzonia, anche la foresta pluviale del bacino del Congo, la seconda più grande al mondo, rischia di essere colpita da Incendi indomabili, come già accaduto nel 2016. In meno di una settimana – dal 21 agosto – sono stati documentati oltre 6.902 Incendi in Angola e 3.395 Incendi nella vicina Repubblica Democratica del Congo, principalmente in aree coperte dalla savana, un bioma che si trova in molte zone di ...

Crisi - al via la seconda giornata di consultazioni. Berlusconi : “Possibile solo un governo di centrodestra”. Pd : “Pronti a un governo di svolta” : Fratelli d'Italia: «L’unica strada sono le lezioni». Dopo il Pd è la volta di Forza Italia. Nel pomeriggio Lega e M5s

Crisi di governo - seconda giornata di consultazioni al Colle | Berlusconi : "Sì a elezioni anticipate" | Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - proviamoci | Meloni (FdI) : "Unica possibilità il voto" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche, no aumenti dell'Iva, svolta sull'immigrazione. Altrimenti ok a elezioni

Flavia Pennetta incinta per la seconda volta - lo annuncia Fabio Fognini : “Saremo in quattro” : Flavia Pennetta e Fabio Fognini aspettano il loro secondo figlio. Ad annunciarlo è stato il tennista che, mostrando per la prima volta il pancione della moglie su Instagram, ha scritto: “In quattro sarà ancora più bello”. La foto è stata scattata in vacanza e mostra la coppia d’oro del tennis giocare in piscina con Federico, il primogenito nato nel 2017. Ancora non si conosce il sesso del piccolo in arrivo.\\Fognini e Pennetta si erano sposati a ...