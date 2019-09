DANAsetembre: més imatges tremendes, cotxes arrossegats per la Rambla del Bosquet a #Moixent (la ...

Foggia - volontari distribuiscono cibo e coperte ai clochard in stazione : multati dalla polizia ferroviaria perché senza biglietto : Erano sulle banchine della stazione di Foggia per assistere i senzatetto. Latte caldo, biscotti e coperte per i clochard sono costati una multa di 16,67 euro ai volontari dell’associazione Fratelli della stazione perché erano lì senza biglietto. La fredda formula usata sul modulo della multa è: “Privo di titolo di viaggio né interessato al servizio ferroviario per altra legittima ragione si introduceva arbitrariamente in ambito ...

Italia presa di mira da malware e ransomware - attenzione alle mail e ai programmi non aggiornati : L’Italia è ancora nell’occhio del ciclone dei cyber attacchi. Quanto ad attacchi da parte di malware e ransomware, il paese si classifica rispettivamente quarto e dodicesimo a livello mondiale. Il dato, che si legge nella relazione sulla sicurezza “Evasive Threats, Pervasive Effects” redatta da Trend Micro Research, si riferisce al primo semestre di quest’anno. Per certi versi la situazione è migliorata, nel senso ...

Bianca Guaccero - polemiche per il nuovo spot di “Detto Fatto” : “È vergognoso”. Lei costretta a scusarsi : Sta suscitando molte polemiche il nuovo spot pubblicitario di Detto Fatto, il programma pomeridiano di Rai2 condotto da Bianca Guaccero che tornerà in onda da lunedì 16 settembre. Il video incriminato fa parte di una serie di clip collegate tra loro e mostra la conduttrice nel suo camerino, intenta a prepararsi per il debutto: ad un certo punto entra nella stanza il comico Giampaolo Gambi che, offeso per uno scherzo ricevuto in uno spot ...

Piero Scaramucci - il suo amore per la Costituzione non ha mai ceduto allo ‘spirito dei tempi’ : Ci ha lasciato Piero Scaramucci, fondatore di Radio Popolare e del Gruppo di Fiesole, dirigente della Federazione Nazionale della Stampa Italia e dell’Usigrai, autore di straordinarie inchieste sulla “Strage di Stato”, inviato della Rai, sempre dalla parte degli ultimi, degli oscurati, degli invisibili. Antifascista da sempre, nemico di ogni prepotenza, aveva nel cuore la Costituzione e il suo articolo 21, anche a lui si deve la nascita della ...

La 16enne con la memoria che si azzera ogni giorno : “Tutti i giorni sembrano uguali” : Il calvario della 16enne statunitense Riley Horner che, dopo un violento colpo accidentale alla testa, prima ha avuto difficoltà nel parlare e muoversi e poi problemi di memoria che ha iniziato a resettarsi periodicamente costringendo l'adolescente a imparare le stesse cose tutti i giorni.Continua a leggere

“Carthago. Il mito immortale” : al Foro Romano la prima grande mostra su Cartagine : Dal 27 settembre al 29 marzo 2020 la prima grande mostra dedicata al fascino di Cartagine. Oltre 400 reperti nell'esposizione al Colosseo e al Foro Romano, accompagnata da ricostruzioni inedite e installazioni multimediali, per scoprire la storia e la civiltà di una delle città più potenti e affascinanti del mondo antico.Continua a leggere

Foggia - mamma e papà nascondevano una pistola carica nella culla del figlioletto : arrestati : La coppia di genitori arrestata nell'ambito di una operazione eseguita dai carabinieri in tutta la provincia di Foggia. L’uomo, di trentasettenne anni e con precedenti, è finito in carcere mentre la moglie incensurata va agli arresti domiciliari. Avevano nascosto nella culla del figlioletto una pistola Beretta calibro 6.35.Continua a leggere

Governo Conte bis - in arrivo la lista dei 42 sottosegretari : le nomine proposte da M5s - Pd e Leu : Giuseppe Conte ha chiesto di chiudere la partita dei 42 sottosegretari al più presto, ma la lista sembra non essere ancora pronta. Per le nomine M5s, Pd e Leu hanno comunque in mente molti nomi e alcuni sembrano già certi di entrare nel Governo. Ecco chi sono i papabili per entrare a far parte dell'esecutivo Conte 2.Continua a leggere

La prova del cuoco – Nuova edizione – Puntate da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019 – Ricette e rubriche. : La prova del cuoco, edizione numero venti. Si riaccendono i fornelli di Raiuno e alla conduzione ritroviamo Elisa Isoardi a cui spetta il compito di risollevare gli ascolti e il gradimento del cooking show, la scorsa stagione precipitati a causa della durata troppo lunga del programma e dei troppi cambiamenti apportati e non da ultimo […] L'articolo La prova del cuoco – Nuova edizione – Puntate da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019 ...

“Ecco come sono costretto a vivere”. Enzo Paolo Turchi si dispera a Storie Italiane : Il dramma di Enzo Paolo Turchi che torna in tv, a Storie Italiane, per raccontare la sua situazione non facile. La sua è la storia di un lavoratore nel mondo dello spettacolo, di un ballerino, che ha lavorato per oltre 50 anni e che continua a lavorare e che si ritrova una pensione da 720 euro mensili: “Se hai un ginocchio che non funziona più non lavori più e non mangi più, è un lavoro un po’ particolare, chi ti chiama come ballerino se c’hai ...

Alessandro Gassmann e la malattia : “Ne parlo ora perché spero serva a qualcuno” : È andato in onda l’11 settembre alle 21.25 “Gli ultimi saranno ultimi”, il film diretto da Massimiliano Bruno vede protagonisti Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann, due attori amatissimi dal grande pubblico. Sembra un lavoro perfetto, quello dell’attore, ma nasconde delle insidie: gli attori devono fare i conti con lo stress, con l’ansia da prestazione, con dei ritmi serrati e frenetici. Di tutto questo ha parlato Alessandro Gassman a ...

L’architettura italiana in campo per fronteggiare l’emergenza climatica e tutelare la biodiversità : Sono 8 gli studi italiani fondatori dell’Italian Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency, un’iniziativa nata a maggio nel Regno Unito che conta già più di 600 sottoscrittori del calibro di David Chipperfield, Foster + Partners e Zaha Hadid Architects. L’obiettivo è mobilitare il mondo delL’architettura per combattere la crisi climatica e salvaguardare la biodiversità. Altri paesi, tra cui Australia, Norvegia, Islanda, Sud Africa e ...

Veneto : Baldin (M5S) - asili nido per tutti ma gratuiti per i redditi più bassi’ : Venezia, 12 set. (AdnKronos) – “La situazione degli asili nido è critica nel Veneto: riescono ad accogliere solo il 25% dei bambini, e le rette sono sempre più care – dice Erika Baldin Consigliera veneta del Movimento 5 Stelle – Il Veneto risulta essere il fanalino di coda del Nord Est. E’ necessario un immediato intervento per questo servizio strategico alle famiglie”.Erika Baldin condivide pienamente ...

FIFA 20 : i giocatori con 5 stelle skill – La lista completa! : Degli oltre 17.000 giocatori presenti, solo 49 dispongono del prestigio necessario per entrare a far parte dell’esclusivo club dei giocatori a 5 stelle skill di FIFA 20. Che sia in campo come membri della tua rosa FUT o sulle strade della modalità VOLTA FOOTBALL, ecco chi sono i giocatori capaci di eseguire qualsiasi mossa abilità […] L'articolo FIFA 20: i giocatori con 5 stelle skill – La lista completa! proviene da FUT ...