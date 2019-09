Rischio sismico | la risposta sismica locale in contesti geologici complessi

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Le recenti norme tecniche per le costruzioni rendono obbligatoria la relazioneanche in Sardegna. Nonostante la credenza diffusa di una ‘asismicità’ dell’isola, la storia ci racconta come terremoti più o meno intensi si siano susseguiti in Sardegna. Questo adeguamento normativo consente ai geologi sardi di poter avere uno strumento in più per poter meglio conoscere il sottosuolo e le sue interazioni tra opere e terreno. Nonostante ilin Sardegna resti molto basso occorre sensibilizzare l’attenzione della popolazione su questo argomento. A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi insieme all’Ordine dei Geologi della Sardegna e alla Fondazione Centro Studi CNG organizzano il corso “Laina supporto della progettazione strutturale e della pianificazione territoriale per la riduzione del” ...

ilTamTam : Sono quattro stazioni accelerometriche attivate negli ultimi mesi nei territori di Cascia, Città di Castello, Guald… - reggiotv : Diga del Menta e rischio sismico: report di 13 centri di ricerca internazionali, i risultati - Agenparl : Comunicato stampa - Corso sulla risposta #Sismica locale a Nuoro 12 settembre 2019 - #Geologi: sensibilizzare la… -