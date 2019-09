Psicologia | volevamo scoprire nuove tecniche E forse è una fortuna che non sia accaduto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) In questi giorni un collega psichiatra mio coetaneo, con cui ho collaborato presso l’Università di Modena circa 40 anni or sono, è stato insignito del ruolo più importante per la nostra professione negli Usa e nel mondo. Auguro al Prof. Maurizio Fava, ora alla guida della facoltà di psichiatria di Harvard, i migliori successi nella ricerca scientifica. Questa notizia mi ha fatto molto piacere perché dimostra che la preparazione scientifica degli italiani è di primo ordine: se coniugata ai mezzi che i centri americani riescono ad ottenere, porta a rilevanti risultati. La riflessione sui cambiamenti in questi 40 anni di psichiatria emi è venuta spontanea ripensando a quelli che erano le nostre ambizioni, illusioni e obiettivi di allora. Alla fine degli anni 80 eravamo convinti che avremmo scoperto come curare tutte le principali patologie mentali. In quegli anni si pensava che ...

