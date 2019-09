iPhone 11 | 11 Pro e 11 Pro Max a confronto

iPhone 11 Pro : uscita in Italia il 20 settembre - prezzi a partire da 879 euro : Apple ha presentato gli iPhone 11 Pro. A disposizione troviamo il modello base da 5,8” e il modello Max da 6,5”. Per entrambi è prevista per il 20 settembre 2019 l’uscita sul mercato Italiano. Sul sito ufficiale sarà possibile effettuare il pre-ordine a partire dalle ore 14.00 del 13 settembre 2019. Si parte da un prezzo di 879 euro in caso di permuta, mentre se si deciderà di acquistarlo senza rendere il proprio vecchio smartphone, si partirà ...

Le novità Apple : arriva il nuovo iPhone 11 (anche in versione pro) - la fotocamera si fa in tre : Lo smartphone della Mela in vendita dal 20 settembre a partire da 839 euro. Debutta il Pro con 3 lenti e i videoselfie in slow motion, da 1189 euro e 1289 euro (il Max). arrivano anche Watch 5 e l'iPad in 4 modelli

Uscita - prezzi per l’Italia e colorazioni di iPhone 11 - iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max : Adesso che sono stati presentati, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max ci accingono ad essere acquistati. Il dettaglio dell'Uscita e dei prezzi per l'Italia dovrebbe far ragionare gli utenti interessati, per dar loro modo di capire se è il caso di affondare subito il colpo, oppure no (qualcuno potrebbe voler aspettare le offerte a rate degli operatori telefonici, che pure non dovrebbero tardare ad arrivare). Partiamo col dirvi che le ...

Prezzi iPhone 11 - 11 Pro e 11 Pro Max : perché da noi sono più cari : Qual è il prezzo dei nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max per l’Italia? Svelati durante il keynote Apple del 10 settembre, i tre nuovi smartphone della mela morsicata si presentano in commercio anche sul nostro territorio come al solito con i costi tra i più salati al mondo, perché? E dove costano di meno? Ecco il listino Prezzi dei nuovi iPhone di fascia alta: iPhone 11 Pro: 1189 euro per la versione da 64 GB 1359 euro per ...

Apple Special Event : presentati i nuovi iPhone 11 - 11Pro e Pro Max : In data 10 settembre 2019 si è svolto presso il Steve Jobs Theather, il consueto Evento Speciale Apple dove sono stati svelati i nuovi iPhone e altre novità riguardo l'azienda di Cupertino. L'Evento si è aperto con la presentazione di Arcade, servizio di videogiochi offerto da Apple, con un costo di 4.99 dollari al mese e sarà disponibile da 19 settembre. Segue poi la presentazione di Apple Tv+, servizio dedicato alle serie tv dal costo di 4.99 ...

Tutte le novità di Apple : iPhone 11 e 11 Pro - Watch - iPad : A Cupertino Tim Cook lancia tre nuovi smartphone, con listini più contenuti del solito, e annuncia i servizi in abbonamento per giochi e video. Apple TV+ arriva a novembre (anche in Italia) per sfidare Netflix, nei contenuti e nel prezzo: 4,99 euro

iPhone 11 - iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max : ecco come sono : Una lunga mattina di novità: si può riassumere così l’evento con cui Apple ha presentato allo Steve Jobs Theater di Cupertino la sua gamma di prodotti per la fine del 2019. Ci sono, come previsto, nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro con fotocamere avanzatissime che faranno sudare freddo i produttori di macchine fotografiche e un super-processore, il nuovo Apple Watch di quinta generazione (anche in titanio e ceramica) e – unica vera ...

Tutto sui nuovi iPhone 11 - iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max : Ufficiali i tre nuovi iPhone 11 direttamente dal palco del keynote tenutosi presso il Steve Jobs Theater di Cupertino. Si sapeva già praticamente Tutto sui nuovi smartphone dal nome all’estetica arrivando alla scheda tecnica e infatti le sorprese sono state poche visto che Tutto è stato confermato. Ecco tutte le informazioni su caratteristiche tecniche, funzionalità, prezzo e uscita. iPhone 11 Il modello standard che va a sostituire ...

Svelato il nuovo iPhone 11 Pro con tre fotocamere e quattro colorazioni. Diretta : I rumors, come da tradizione, si sono rincorsi per mesi. Ed Apple giunge oggi all'evento di lancio dei suoi nuovi iPhone, che anche stavolta arriva dopo che alla grande fiera di Ifa a Berlino...

iPhone 11 - iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono i tre nuovi smartphone annunciati da Apple. In arrivo il 20 settembre : Come ogni anno la conferenza Apple di inizio settembre è quella dedicata al lancio dei nuovi iPhone. Allo Steve Jobs Theater sono stati presentati 3 nuovi modelli. Il primo è l’iPhone 11, smartphone con schermo da 6.1″ che integra la tecnologia haptic feedback. Monta al posteriore un sistema a doppia fotocamera composto da un sensore principale da 12MP associato ad un sensore da 12MP con lente grandangolare. Permette di ...

Ufficiali iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max : specifiche - foto e prezzo per l’Italia : In questi minuti si è concluso l'evento di presentazione dei nuovi iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max (molto più resistenti ad urti e cadute, lo premettiamo), che andranno a sostituire rispettivamente iPhone XS e iPhone XS Max. L'elemento distintivo dei melafonini appena lanciati è sicuramente la camera bump di forma quadrata, che contiene tre diversi sensori, il flash LED ed il microfono. Il tiratore principale ed il teleobiettivo con zoom 2x ...

iPhone 11 - 11 Pro e 11 Pro Max : tutte le immagini dell’evento Apple : Direttamente dall’evento By innovation only di Apple, andato in scena allo Steve Jobs Theater di Cupertino, l’azienda californiana ha tolto i veli a un gran numero di nuovi dispositivi a partire dai tre nuovi componenti della famiglia iPhone 11, per arrivare agli aggiornamenti dei sistemi operativi di casa. Nella gallery in alto trovi tutte le immagini. The post iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max: tutte le immagini ...

iPhone 11 - 11 Pro e 11 Pro Max : tutte le immagini : Direttamente dall’evento By innovation only di Apple, andato in scena allo Steve Jobs Theater di Cupertino, l’azienda californiana ha tolto i veli a un gran numero di nuovi dispositivi a partire dai tre nuovi componenti della famiglia iPhone 11, per arrivare agli aggiornamenti dei sistemi operativi di casa. Nella gallery in alto trovi tutte le immagini. The post iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max: tutte le immagini appeared first ...

