Google One 1 42 suggerisce che uno smartphone in arrivo potrebbe ottenere 3 mesi gratuiti

Google Play Services per AR arriva su ASUS ROG Phone II - Xiaomi Mi 9T Pro - Sony Xperia 5 e altri device : Google Play Services for AR, app chiamata fino a poco tempo fa Google ARCore, continua ad ampliare l'elenco dei dispositivi supportati. Ecco gli ultimi

Google Pixel 4 si mostra in video vestito di uno sgargiante arancione : Un nuovo breve video che ci permette di osservare la parte posteriore della scocca della versione arancione o corallo di Google Pixel 4. Guardiamolo insieme

Niente paura per Huawei Mate 30 senza app e servizi Google - probabile soluzione Meizu : La notizia che ha tenuto banco nel weekend è che il Huawei Mate 30 e naturalmente anche il Mate 30 Pro potrebbe giungere senza servizi Google a bordo, dunque senza Play Store ma pure senza app proprietarie di Big G. Questo aspetto, sulla carta estremamente negativo per tanti user Android, potrebbe essere mitigato e addirittura superato da una soluzione a cui il produttore starebbe lavorando anche da un po' di tempo. Come ci racconta anche ...

Android 10 ha rimosso la funzione Ambient Display sui Google Pixel : Il recente aggiornamento ad Android 10 continua a generare problemi agli utenti, che segnalano il mancato funzionamento dell'Ambient Display.

Con Android 10 nel menu di accensione viene integrato Google Pay : Il menu di accensione con le ultime versioni di Android si è arricchito di alcune importanti funzionalità e con Android 10 arrivano le carte di Google Pay

Che belli - che sono : ecco Google Pixel 4 e Pixel 4 XL in nuove foto dal vivo - anche in arancione : Da Slashleaks arrivano nuovi contributi che stuzzicheranno la curiosità di chi attende con impazienza il lancio di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL

Apple e Google litigano sulla sicurezza degli iPhone : La notizia sui siti malevoli contro gli iPhone non è piaciuta ad Apple, che ha accusato Google di "alimentare paure" tra i suoi utenti

Nuovi dettagli su Google Pixel 4 XL : zoom 8X - 6 GB di RAM e colorazioni bianca e arancione : Nuove anticipazioni di aiutano a delineare il quadro di Google Pixel XL: zoom 8X, 6 GB di RAM e una inedita colorazione arancione insieme alla più classica bianca.

I procuratori generali del Texas e dello stato di New York avvieranno due indagini separate nei confronti di Google e Facebook - con l'accusa di violazione delle norme antitrust : Un articolo del Wall Street Journal ha rivelato che la prossima settimana i procuratori generali del Texas e dello stato di New York avvieranno due indagini separate nei confronti di Google e Facebook, accusando le due società di aver violato le

Ecco come funziona la "magia" di Google Lens sugli smartphone di fascia bassa : Google Lens è uno strumento che garantisce agli utenti grandi potenzialità e che in tutta una serie di casi potrebbe rivelarsi estremamente utile

Huawei sembra essersi arresa : i prossimi smartphone senza i servizi Google : La guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina non ha fine e una risoluzione tarda a farsi sentire. L'attuale situazione quindi continua a pesare su Huawei la quale ha già perso la licenza Android e di conseguenza la possibilità di sfruttare i servizi offerti da Google tramite il Play Store. La licenza temporanea […]

OnePlus TV avrà un telecomando con Google Assistant e Gamma Color Magic : Sarà annunciata solamente verso la fine del mese OnePlus TV, la prima smart TV di OnePlus, però le informazioni sul suo conto sono già tante e gran parte del merito va all'azienda stessa, che le sta rendendo ufficiali poco alla volta.

Google prova a chiarire la situazione su Android Auto - Google Maps e Assistant Driving Mode - ma senza riuscirci : Google e la confusione sui sistemi di navigazione: con Android 10 saranno 3 - o forse 4 - tra ripieghi e app a tempo determinato.

Android 10 conferma i 90 Hz sui Google Pixel 4 e mostra un'avversione al lettore di impronte fisico : La vicinanza tra i Pixel di Google e gli smartphone di OnePlus è destinata a crescere nel tempo