Cagliari | ubriaca al volante | urta un’auto in sosta e si ribalta in mezzo alla strada

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Una Volkswagen Polo guidata da una quarantanovenne di Quartu hato nella notte un'auto inin viale Colombo ae si èta sul fianco sinistro fermandosi poi al centro della. Al controllo etilometrico la conducente è risultata positiva, con un tasso alcolemico superiore a quello consentito.

