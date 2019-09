Sul Pd ero scettico | mi hanno stupito positivamente Salvini? Gli avevo offerto il

Fiducia al Conte bis - Di Maio : “Ero scettico Sul Pd - ora sono stupito positivamente” : Luigi Di Maio, dopo il voto di Fiducia al Senato che ha decretato il via libera al Conte bis, è intervenuto a 'Di Martedì' su La7: "Ero tra i più scettici sull'accordo con il Pd. Poi quando mi sono seduto al tavolo mi ha stupito positivamente che eravamo d'accordo su temi come il salario minimo e i temi ambientali".Continua a leggere

Giovanni Conversano spara a zero Sulla ex Serena Enardu a Temptation Island Vip : A fare spettacolo nella serata del 9 settembre più che la prima puntata di Temptation Island Vip in onda su Canale 5 è stato quanto accaduto sul profilo social di Giovanni Conversano. L’ex tronista di Uomini e donne, infatti, stuzzicato dai follower, ha commentato le ‘gesta’ della sua ex Serena Enardu, che partecipa al docu-reality in coppia con il compagno Pago. La Enardu ha chiaramente detto che non sa più se ama il ...

Il nuovo studio Sul giorno in cui si estinsero i dinosauri : Dopo anni di lavoro un gruppo di scienziati è riuscito a estrarre un campione dal cratere di Chicxulub, ricavandone una cronologia quasi minuto per minuto

Xylella - Bellanova : “Lavorerò con chi ha messo la testa e non con chi si è affidato a sciamani”. E Sul Ceta : “Bisogna arrivare alla ratifica” : “Lavorerà con chi ha messo la testa e non con chi si è affidato agli sciamani”. Il neo-ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, traccia la linea sulla lotta alla Xylella, la malattia che da anni colpisce gli ulivi pugliesi. L’esponente del Pd specifica che “non dobbiamo alimentare polemiche” ma “dare risposte ad un settore che merita di tornare al centro del Paese”. Nel passaggio di consegne, ...

Battaglia contro il clima - ovvero quando si dibatte Sul nulla : Vi dirò che provo una certa ammirazione per Franco Battaglia. Non certamente per quello che scrive sul clima: fra le altre cose, lui è riuscito a ottenere il record non invidiabile di mettere insieme 112 errori su 31 pagine in suo libro del 2016 dove si ingegnava a confutare la scienza del clima. Piuttosto, Battaglia è un personaggio interessante perché ha capito fin troppo bene come funziona la comunicazione al giorno d’oggi e sfrutta questa ...

Made in Italy - Di Maio vuol portarsi alla Farnesina le competenze Sul commercio estero. Protestano i sindacati : Potrebbe arrivare in consiglio dei ministri già questa settimana il decreto per trasferire alla Farnesina le competenze sul commercio estero. Come ha chiesto e ottenuto il neo ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che non a caso nel primo messaggio di saluto alla diplomazia italiana ha sottolineato di averne già apprezzato, da titolare dello Sviluppo, le “qualità e competenze anche nella promozione del Made in Italy nel mondo e ...

Emma Marrone vero significato “Io sono bella” : sue parole Sulla diversità : Io sono bella di Emma Marrone: la cantante racconta qualcosa in più sulla sua ultima canzone Emma Marrone ha voluto approfondire il significato del suo ultimo singolo Io sono bella rivolgendosi soprattutto a tutti coloro che – chi per un motivo chi per un altro – non si accettano. Dalla sua partecipazione ad Amici, Emma […] L'articolo Emma Marrone vero significato “Io sono bella”: sue parole sulla diversità proviene ...

Chiara Ferragni e il regalo a UrSula Corbero - la Tokyo de La Casa di Carta ringrazia con una storia : Chiara Ferragni e Ursula Corbero, l’amatissima Tokio de La Casa di Carta, sembrano essere ormai amiche. Le due si sono immortalate insieme qualche mese fa in uno scatto su Instagram, ma pare che siano rimaste comunque in contatto, almeno stando a quanto mostrato sui social. Chiara Ferragni ha recentemente fatto un regalo a Tokyo inviandole alcuni capi della sua linea di moda. Le due donne si incontrarono a Madrid quando l’influencer ...

Chiara Ferragni e il regalo a UrSula Corbero - la Tokyo de La Casa di Carta ringrazia con una storia : Chiara Ferragni e Ursula Corbero, l'amatissima Tokio de La Casa di Carta, sembrano essere ormai amiche. Le due si sono immortalate insieme qualche mese fa in uno scatto...

Boldi a Vieni da me col cerotto in testa : le parole Sulla fidanzata Irene : Massimo Boldi col cappello a Vieni da me per colpa di un’insolazione Massimo Boldi è tornato in tv, ospite della prima puntata della nuova edizione di Vieni da me. L’attore è arrivato nello studio di Caterina Balivo con un cappello in testa. Nessun gesto maleducato: il 74enne ha preso una brutta insolazione che l’ha costretto […] L'articolo Boldi a Vieni da me col cerotto in testa: le parole sulla fidanzata Irene proviene ...

Tennis - Ranking WTA (9 settembre 2019) : Ashleigh Barty torna Sul trono mondiale - Bianca Andreescu al numero 5 : Cambia la testa della classifica mondiale WTA al termine degli US Open: sul trono risale l’australiana Ashleigh Barty, che spodesta la nipponica Naomi Osaka, scesa addirittura al numero 4, con soli undici punti di margine sulla canadese Bianca Vanessa Andreescu, che irrompe in top ten direttamente al numero 5. Top 10 WTA (Ranking al 09.09.2019) 1 Ashleigh Barty (Australia) 6501 2 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 6125 3 Elina Svitolina ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 9 Settembre : “Tutti zitti e lavorare”. I dettagli del programma e l’altolà alle invasioni di campo dei ministri chiacchieroni : Prima di parlare di riforme Conte striglia i chiacchieroni Oggi il premier esporrà il suo “europeismo critico” e chiederà “lealtà” a 5Stelle e Pd di Salvatore Cannavò Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Bufale d’agosto/1. “G7, l’isolamento di Conte al suo passo d’addio. Niente bilaterale con Trump… La solitudine di Conte rischia di avere per l’Italia un significato che va oltre le naturali incertezze della transizione ...

Elisabetta Gregoraci a piedi Sulla statale di notte/ 'Ero al buio - che spavento...' : Paura per Elisabetta Gregoraci, che a causa di un guasto all'automobile sulla quale viaggiava, si è ritrovata a piedi, di notte, sulla statale che...

IL RICCO - IL POVERO E IL MAGGIORDOMO - ITALIA 1/ Curiosità Sul film comico : Il RICCO, il POVERO e il MAGGIORDOMO in onda su ITALIA 1 oggi, domenica 8 settembre. Diretto e interpretato da Aldo, Giovanni e Giacomo. Curiosità sul film.