Samsung Galaxy Fold potrà contare su centinaia di app ottimizzate per il suo display

TENAA pubblica un render e conferma le specifiche di Samsung Galaxy M30s - anche la super batteria : Arriva anche la conferma TENAA sulle specifiche tecniche del Samsung Galaxy M30s, smartphone di fascia bassa con tripla fotocamera e una super batteria.

Rinfrescate le valutazioni dell'usato Samsung Galaxy S8 : quote più appropriate a settembre : Ci sono alcune informazioni che possono determinare la necessità di vendere uno smartphone usato, come si può facilmente percepire in queste ore a proposito del Samsung Galaxy S8. La lista dei device destinati a ricevere l'aggiornamento con Android 10 non è ancora ufficiale, ma come abbiamo riscontrato stamane stanno già girando elenchi che appaiono vicini a quelli reali. Ebbene, con ogni probabilità il top di gamma lanciato sul mercato nel ...

Android 9 Pie - patch di agosto e miglioramenti per Samsung Galaxy Tab S3 - P30 Lite e Galaxy A50 : mentre Samsung Galaxy Tab S3 riceve l'aggiornamento a Android 9 Pie, Galaxy A50 migliora la reattività dello schermo e Huawei P30 Lite riceve le patch di agosto.

La probabile lista dei Samsung Galaxy con Android 10 : elenco ufficioso di settembre : Si parla tanto di smartphone destinati a ricevere l'aggiornamento relativo ad Android 10 e tra questi, come potrete immaginare, non potevano certo mancare i Samsung Galaxy. Se buona parte dei dispositivi lanciati sul mercato negli ultimi due anni sono praticamente certi di rientrare in questo discorso, a partire dal Samsung Galaxy S9 Plus che abbiamo trattato stamane nell'ambito di nuove offerte Amazon, lo stesso non si può dire certo per altri ...

Nuove informazioni sul Samsung Galaxy A20s : avrà una batteria da 4.000 mAh : Come abbiamo visto durante tutto il corso dell'anno, Samsung si sta impegnando molto per potenziare la serie Galaxy A. Gli smartphone presentati sono tanti, ma ancora più incredibile è il fatto che non sono stati annunciati tutti; ce ne sono altri in lista. Tra questi possiamo trovare il Galaxy A20s che come suggerisce il nome […]

Svelata la scheda tecnica completa del Samsung Galaxy M30s da Amazon : Tra 10 giorni Samsung presenterà un nuovo smartphone, il Galaxy M30s. Come il nome suggerisce, si tratta di una variante di un modello già presentato dal colosso sudcoreano quest'anno, il Galaxy M30. Di recente sono trapelate diverse informazioni sul dispositivo grazie soprattutto al fatto che su Amazon India è comparsa la pagina dedicata del prodotto; […]

Abbiamo provato Samsung Galaxy A90 5G : davvero niente male (video) : Samsung Galaxy A90 5G è uno smartphone di fascia medio-alta e nei fatti è la prima volta che le reti 5G debuttano su un prodotto di questo tipo

Wind propone a rate ad alcuni clienti anche i Samsung Galaxy A10 - Note 10 e Note 10+ : Da lunedì 9 settembre Wind invierà ad alcuni clienti selezionati appositi SMS informativi con la proposta di acquistare a rate tre nuovi smartphone Samsung

Continua il Fuori Tutto di Tre : fino al 29 settembre sconti su Samsung Galaxy s9 : Continua fino al 29 settembre l'iniziativa Fuori Tutto di Tre, che consentirà di acquistare Samsung Galaxy S9 a un prezzo particolarmente allettante.

Samsung Galaxy Note 10 - traffico Internet - Amazon Prime : quante offerte da Vodafone : Scopriamo le offerte a rate per Samsung Galaxy Note 10, la promo Happy Black e un gradito ritorno per chi cerca offerte ricche di traffico Internet.

Niente aggiornamenti mensili per Samsung Galaxy A90 5G : Solo aggiornamenti trimestrali per il nuovo Samsung Galaxy A90 5G, che non riceverà lo stesso trattamento dei Galaxy S nonostante le ottime specifiche tecniche.

Samsung Galaxy Fold in Europa dal 18 settembre : AllIFA 2019 il team di Samsung ha confermato che il Samsung Galaxy Fold farà il suo esordio ufficiale in alcuni mercati europei il 18 settembre

Samsung Galaxy Note 8 - Galaxy A30 e Galaxy A7 (2018) abbracciano le patch di settembre 2019 : Nuovo giro di aggiornamenti per il colosso coreano, che ha appena cominciato il rollout delle patch di sicurezza di settembre 2019 per Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy A30 e Samsung Galaxy A7 (2018).