Nel 2018 il numero di omicidi in Brasile è sceso del 10 per cento rispetto al 2017

Bilancio Juve - -40 milioni Nel 2018-19 : La Juventus ha chiuso il Bilancio 2018-19 con una perdita attorno ai 40 milioni. Un dato non ufficiale che riporta oggi la Gazzetta dello Sport, ma che si desume facilmente dalla semestrale approvata ieri da Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla il club bianconero al 63,77%. Le notizie ufficiali dovrebbero arrivare il 19 settembre quando il cda della Juve si riunirà, ma è facile capire che pesi ancora l’enorme investimento ...

HMD Global ci svela quanti smartphone ha venduto Nel 2018 : HMD Global ha svelato alcuni dettagli sui risultati fiscali relativi al 2018, anno nel quale ha fatto registrare notevoli miglioramenti. Ecco tutti i dettagli L'articolo HMD Global ci svela quanti smartphone ha venduto nel 2018 proviene da TuttoAndroid.

Conte si dichiara super partes - ma è noto un video dove esulta con il M5S Nel 2018 : Con Matteo Salvini ormai destinato ad occupare i banchi delle opposizioni e vedere ridimensionata la sua visibilità quantomeno a livello governativo, l'uomo del momento sembra essere diventato Giuseppe Conte. E' lui la figura che il Movimento Cinque Stelle ha designato come condizione necessaria da porre al Partito Democratico affinché si possa percorrere una strada destinata, eventualmente, a portare ad un accordo politico e ad una nuova ...

Pil - Istat conferma la crescita zero Nel secondo trimestre e rivede al ribasso la variazione rispetto allo stesso periodo 2018 : -0 - 1% : L’Istat conferma che nel secondo trimestre il pil italiano è rimasto immobile. E rivede al ribasso la variazione rispetto al periodo aprile-giugno 2018: nella prima lettura era risultata nulla, ora passa a -0,1%. Hanno pesato in negativo l’industria e l’agricoltura, con diminuzioni rispettivamente dello 0,4 e dell’1,2%, mentre il valore aggiunto dei servizi è cresciuto dello 0,1%. La variazione acquisita del pil italiano ...

F1 - GP Belgio 2019 : da Spa a Spa. Nel 2018 l’ultima vittoria di Sebastian Vettel prima di un anno tra ombre e anonimato : Da Spa a Spa. Sono passati solo dodici mesi dal 26 agosto 2018, il giorno di quell’ultima emozionante vittoria di Sebastian Vettel che ha inaspettatamente rappresentato però un punto di svolta in negativo e cambiato il volto della sua stagione e forse anche della sua carriera. La Formula 1 si appresta a tornare a Stavelot per l’edizione 2019 di un GP del Belgio che rappresenta uno degli ultimi barlumi di speranza per la Ferrari di ...

Friuli Venezia Giulia - Arpa : “Buona qualità dell’aria Nel 2018 - migliorano le polveri sottili” : La qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia nel 2018 è stata complessivamente buona e mediamente rispettosa dei limiti di legge, con un miglioramento per le polveri sottili rispetto al 2017, in parte dovuto alle condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti. È quanto emerge dalla relazione sulla qualità dell’aria in regione predisposta dall’Arpa Fvg e presentata oggi dall’assessore regionale ...

Amazzonia in fiamme - record d’incendi Nella foresta pluviale : 83% in più del 2018 : L'Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale (INPE) ha comunicato che dall'inizio dell'anno ad oggi nella foresta Amazzonica sono stati registrati circa 73mila incendi, l'83 percento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno del 2018. Il dato diramato dall'ente brasiliano sottolinea il dramma vissuto dal "polmone verde" del pianeta, sottoposto a un processo di disboscamento senza precedenti.Continua a leggere

Temptation Island Vip - c'è anche Simone Bonaccorsi : Mister Italia Nel 2018 : Mancano pochi giorni all'inizio delle riprese di Temptation Island Vip 2. Oggi, infatti, gli addetti ai lavori hanno dato un'importante anticipazione sull'edizione che andrà in onda da metà settembre su Canale 5. Attraverso un promo, pubblicate sulle pagine social del reality show, Alessia Marcuzzi ha ufficializzato le sei coppie del cast. Tante sorprese e nessun volto particolarmente noto tra i 12 protagonisti che avranno l'arduo compito di non ...

Per il controesodo di ferragosto tornano i tutor sulle autostrade : erano stati spenti Nel 2018 : La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza che imputava ad autostrade per l’Italia la violazione del brevetto per l'uso dei tutor. La società in queste ore ha già riattivato le squadre per la reinstallazione del sistema di controllo della velocità media che, quindi, tornerà ad essere immediatamente operativo.

Imprese - Nel 2018 fatturato in aumento ma investimenti in calo : Nel 2018 le 2.095 principali Imprese industriali e di servizi italiane hanno aumentato il fatturato del 3%, quasi meta' della crescita del 2017

Gianluca Savoini è stato in Russia “almeno 14 volte” solo Nel 2018 : Gianluca Savoini e Matteo Salvini (foto: Stefano Cavicchi / Lapresse) Gianluca Savoini, uno dei tre uomini che hanno partecipato all’ incontro all’hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre scorso durante il quale sarebbe stata avviata una trattativa per finanziare in maniera segreta e illegale la Lega in vista delle elezioni europee, si è recato decine di volte in Russia in questi ultimi anni, e sicuramente ci è stato – in compagnia di ...

Fondi russi alla Lega - Buzzfeed : “Savoini 14 volte in Russia Nel 2018 - tre viaggi solo nelle settimane precedenti l’incontro al Metropol” : Gianluca Savoini si è recato 14 volte in russia nel 2018 e soltanto nelle tre settimane precedenti all’incontro al Metropol Hotel di Mosca ha compiuto tre trasferte nel territorio dell’ex Urss. Lo rivela il sito americano Buzzfeed, che aveva pubblicato l’audio della serata del 18 ottobre, durante la quale l’uomo che storicamente tiene i rapporti con la russia per conto di Matteo Salvini parlava di un presunto ...