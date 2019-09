Governo Conte-bis | ' Il Fatto' evidenzia la freddezza della Boschi | ' Quasi non applaude'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 10 settembre 2019) Quella tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico rappresenta, per certi versi, un'intesa politica che si regge su equilibri non molto più stabili di quelli su cui si basavano i rapporti tra i grillini e la Lega. C'è la consapevolezza diffusa che la profonda eterogeneità tra i due partiti rappresenti un ostacolo importante a quella che dovrebbe essere una convivenza governativa fino al terminelegislatura. Accade, perciò, che l'analisi politica si debba fondare anche su reazioni istintive o dichiarazioni che possano risultare utili ad interpretare comportamenti e pensieri. Tutto ciò è stato, ad esempio, da IlQuotidiano, che in un articolo ha messo in evidenza come la mimica e le conseguenti affermazioni di Maria Elenanon sembrino - per usare un eufemismo - lasciar trapelare pareri entusiasti da partedeputata del Partito Democratico....Continua a ...

matteosalvinimi : #Salvini: Conte è cambiato completamente. In quindici giorni ha fatto e detto l’esatto contrario rispetto agli ulti… - fattoquotidiano : Governo, Conte durissimo con la Lega nella replica alla Camera. L’intervento integrale - NicolaMorra63 : #Conte: “Il linguaggio del governo sarà mite, basta con proclami inutili. Primo intervento sarà sugli asili-nido. L… -