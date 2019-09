Con la fine del governo gialloverde l' Italia torna in Europa dice Sassoli

Fonte : agi

(Di martedì 10 settembre 2019) Un governo deve lavorare con collegialità. L'azione del Pd per rilanciare le politiche europee è una grande opportunità. Il Pd sta facendo sul serio. Pd e M5S sono stati molto coraggiosi. Per tutti adesso l'obiettivo è quello di riaprire il cantiere europeo”. È un passo dell'intervista che il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha rilasciato a Il Fatto Quotidiano in edicola. Ma la priorità, tuttavia, restano i migranti e i bilanci. A partire da domattina, a Bruxelles. E Sassoli annuncia che vedrà il premier Conte per “una ricognizione” su diversi dossier come “Brexit, bilancio pluriennale della Ue, rilancio del multilateralismo, politica della sicurezza europea, politica per il Mediterraneo e rilancio della politica di adesione nei confronti dei Balcani occidentali”. Sassoli sottolinea così che “dopo ladel governo gialloverde l'in” in quanto il ...

