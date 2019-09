Case per studenti | ecco come rendere l’immobile più appetibile

Pavia : da Regione 1 - 5 mln per riqualificazione Caserme carabinieri : Milano, 9 set. (AdnKronos) – Due cofinanziamenti per altrettante caserme dei carabinieri in provincia di Pavia: la prima nel Comune di Mede per 168.250 euro e l’altra, a Robbio, per 1,2 milioni di euro. A stabilirlo sono due delibere approvate oggi dalla Giunta regionale, con il consenso degli assessori a Enti locali e Programmazione Negoziata, Massimo Sertori e alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato ...

Pavia : da Regione 1 - 5 mln per riqualificazione Caserme carabinieri (2) : (AdnKronos) – La seconda delibera approva l’adesione di Regione Lombardia alla proposta di Accordo di Programma per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri nel Comune di Robbio e il recupero funzionale di un’area degradata. Su un costo totale dell’intervento pari a 2,5 milioni di euro, l’impegno della Regione Lombardia sarà di 1,2 milioni di euro. La nuova caserma dei carabinieri sarà adibita in ...

Pavia : rubavano nelle Case di riposo - cinque persone fermate : Lavinia Greci I carabinieri della compagnia di Stradella hanno arrestato tre cittadini albanesi, un romeno e un italiano. La rete si estendeva da Piemonte e Lombardia fino ad arrivare a Emilia-Romagna e Marche Decine di colpi, alcuni dei quali in negozi e persino in case di riposo. È accaduto tra le province di Pavia, Monza e Brianza e Alessandria, dove i carabinieri hanno arrestato cinque persone per associazione a delinquere, ...

Golf – Porche European Open : Paul Casey si prende il 14° titolo in carriera - settimo posto per Migliozzi : L’inglese ha superato di un colpo l’ottimo giovane irlandese Robert MacIntyre e il tedesco Bernd Ritthammer, entrambi in vetta dopo tre turni. Grandissima prestazione per Migliozzi, alla terza miglior prestazione in stagione L’inglese Paul Casey ha vinto con 274 (66 73 69 66, -14) colpi il Porsche European Open, firmando il 14° titolo sull’European Tour, dove non si imponeva dal 2014, e facendo ancor più crescere l’attesa per la sua ...

Lutto a Caserta - Mauro perde la vita a 25 anni in un incidente stradale : Tragico incidente stradale sulla Appia nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre: un'automobile con a bordo tre ragazzi si è ribaltata mentre gli occupanti facevano ritorno a casa da una festa. A perdere la vita è stato Mauro Simone, venticinquenne alla guida del veicolo; feriti anche gli altri due amici, poi trasportati d'urgenza presso il vicino Ospedale di Maddaloni. Il tragico impatto e i primi soccorsi I fatti si sono verificati ...

Governo : Conte a palazzo Madama per incontro con Casellati : Roma, 4 set. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è giunto a palazzo Madama per incontrare il presidente del Senato Elisabetta Casellati. Al suo arrivo a palazzo Madama, sceso dall’auto, Conte è stato fatto oggetto di un’isolata Contestazione di un uomo che ha gridato “A casa!”.L'articolo Governo: Conte a palazzo Madama per incontro con Casellati sembra essere il primo su CalcioWeb.

Il vendicatore di Case - chi è Adam Carolla : prima attore - poi esperto di carpenteria : Dopo innumerevoli programmi televisivi volti a raccontare il mondo dell'edilizia e dell'arredamento come un divertentissimo parco giochi nel quale sbizzarrirsi nello scegliere questa o quell'altra tappezzeria per abbellire la propria casa, nel 2014 è finalmente arrivato su Spike un programma che, in fatto di case, raccontava una realtà ben diversa da quella ricca, lussuosa e spumeggiante alla quale eravamo sempre stati abituati dai ...

“Risvolti di copertina” - viaggio in 14 Case editrici italiane : segreti - aneddoti e curiosità di questi luoghi in cui sono passati Camilleri - Ferrante e tanti altri : In antichi palazzi del centro storico, nella casa di due giovani innamorati, in una villa sulle colline fiorentine o ancora in sedi costruite su misura: sono questi gli spazi in cui sono nate alcune delle principali case editrici italiane, che hanno aperto le loro porte per svelare cosa si custodisce al loro interno. I segreti, gli aneddoti, le curiosità e la storia di questi luoghi nei quali si pensano e si realizzano libri e in cui sono ...

L’Italia spreca la luce. Napoli - però - è virtuosa (e anche Caserta) : Da una ricerca pubblicata sul Journal of Environmental Managemet – riportata oggi da Il Mattino – emerge che l’Italia spreca tantissima energia elettrica per la pubblica illuminazione. Ma la buona notizia è che Napoli è virtuosa: prima città d’Italia per come gestisce in modo accorto la luce in strada. Gli autori dello studio (otto, internazionali) hanno esaminato le proiezioni luminose dirette verso lo spazio, spiega il ...

Sette daspo per la partita Casertana-Viterbese : La Questura di Caserta ha emesso Sette daspo per la partita tra la Casertana e la Viterbese dello scorso 17 maggio. L’incontro incriminato si tenne allo stadio Pinto. I tifosi aggredirono le forze dell’ordine. Due carabinieri e un agente della polizia scientifica della Questura rimasero feriti. Quest’ultimo fu anche vittima di una tentata aggressione. Uno dei tifosi ospiti cercò di impossessarsi della videocamera utilizzata per ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : batterie 25 agosto - ok il quattro senza maschile! Caselli ai recuperi. Infimo/Venier e Martini vanno ai quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.18 Quarta batteria che parla la lingua serba di Aleksandar Filipovic, il quale si impone con il tempo di 7:04.15 precedendo il bielorusso Pavukou (7:06.97) e il finladese Ven (7:08.90). 17.15 Terza run del singolo maschile, ecco i risultati. In prima posizione il norvegese Kjetil Borch (6:59.25), alle sue spalle lo svizzero Stahlberg (7:03.24) e il messicano Cabrera (07.18.58). 17.11 ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : batterie 25 agosto - ok il quattro senza maschile! Caselli ai recuperi. Infimo/Venier ai quarti di finale. Si attende Martini nel singolo uomini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.45 Emma Twigg va a segno nella quinta delle otto serie in programma: il crono di 7:43.81 consente alla neozelandese di piegare le resistenze della svedese Claesson (7:53.01) e della portoricana Toro arana (8:00.55). 16.39 Arrivano i risultati dal quarto gruppo. A mettere la prua davanti a tutte è la canadese Carling Zeeman (7:47.03), dietro di lei la transalpina Jacquet (7:51.25) e la ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : batterie 25 agosto - bene il quattro senza maschile! Caselli ai recuperi. Infimo/Venier ai quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 Nella prima run ruggisce l’austriaca Magdalena Lobnig (8.0:07.31) davanti alla namibiana Diekmann (8:11.86) e alla norvegese Madsen (8:16.05). 16.23 Si sono aperte le batterie relative al singolo donne. 16.19 Svetta la Cina in acqua 2: Liu/Zhang stampano un convincente 6:31.11 per bruciare Svizzera (6:35.10) e Sudafrica (6:43.70). 16.17 Spazio all’ultima heat del due di ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : batterie 25 agosto - bene il quattro senza maschile! Caselli ai recuperi. Il due di coppia chiude terzo la propria batteria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17 Spazio all’ultima heat del due di coppia. 16.14 Chiudono definitivamente in terza piazza i ragazzi tricolore (6:33.08). A finire davanti a tutti è la Gran Bretagna di Collins e Thomas (6:28.53), seconda la Francia (6:30.54). 16.12 Si passa ai 1500: Infimo/Venier ancora terzi. Prima Gran Bretagna, seconda Francia. 16.10 Torniamo in acqua con gli azzurri che sono terzi a metà della ...