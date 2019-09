Tuttosport | Ronaldo | Sarri e la promessa di fargli battere il record di gol

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2019) CR7 crede nelladi Mauriziodiildi gol «Voglio farti segnare più di quaranta gol in questa stagione» aveva detto il tecnico al suo arrivo sula panchina bianconera e del resto, come riporta, il primo ad esultare per la scelta del toscano è stato proprioQuando il nome del tecnico è spuntato per il dopo Allegri, CR7 ha espresso tutta la sua soddisfazione: allenatore offensivo e, soprattutto, allenatore che storicamente ha valorizzato i suoi centravanti. Ma per fara Cristiano il suooccorre superare quota 61 reti, che sono quelle messe a segno dal portoghese nel campionato 2014/15 “traguardo ambizioso, forse troppo ambizioso” anche perché la Serie A non è la Liga. Ma a Cristianoe alla Juve 40 possono bastare e il primo è già andato, contro il Napoli L'articoloe la ...

tuttosport : #Juve, #Sarri-#Ronaldo: il patto dei 40 gol ?? - capuanogio : #Sarri e #CR7, il patto dei 40 gol. Il tecnico gli ha promesso che segnerà più della scorsa stagione e #Ronaldo è p… - capuanogio : #DerSpiegel pubblica il contratto di #Ronaldo con la Nike: 16,2 milioni all'anno per un decennio dal 2016 con l'uni… -