Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 9 settembre 2019) Roma. Quanto dura un’ora? Se sei un fotografo, un videomaker, un giornalista radiofonico o televisivo, un cameraman, e quell’ora la devi trascorrere davanti alla sede di un partito politico a metà agosto, un’ora può essere lunga. Figurarsi due, tre come spesso capita. Ladipiù pazza d

ilfoglio_it : Souvenir di una crisi di governo Scatti rubati tra gli “addetti ai lavori” da @FrancescoCoccoT - ritafrediani : @gattogeloso No, non l'ho visto. Ma l'interno di Tampere è veramente una stanzetta, e c'è pure il reparto souvenir ?? - foolinred_ : X: posta una storia con souvenir di Mussolini tutto fiero dei suoi acquisti Me: -