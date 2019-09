Sorella di Elisa al killer | Sei il mio incubo | marcisci in galera

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 9 settembre 2019) Roberto Bordi Francesca Pomarelli,di, la 28enne uccisa a Piacenza da Massimo Sebastiani, attacca ilin un durissimo post su Facebook: "Ormai sei il mio. Ora piangi eh? Il minimo che puoi fare è marcire in" Il caso diPomarelli, la 28enne scomparsa nel nulla a Piacenza per due settimane e ritrovata cadavere nei boschi sopra la città emiliana, sembra essere stato risolto. Per il suo omicidio è stato arrestato Massimo Sebastiani, che ai Carabinieri ha confessato di averla uccisa "perché mi vedeva solo come un amico". Fermato anche il padre dell'ex fidanzata del, Silvio Perazzi, indagato per favoreggiamento personale in omicidio. In attesa dell'autopsia sul corpo di, fissata per mercoledì, l'ipotesi degli inquirenti è che la ragazza sia stata strangolata per un improvviso scatto d'ira di Sebastiani dopo un pranzo insieme ...

