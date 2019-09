Sega celebra i 20 anni del Dreamcast con uno speciale streaming in programma per questa

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 9 settembre 2019) Ebbene sì, sono già passati 20dal lancio negli USA dell'amatodi. La celebre console arrivò sul mercato con un anno di anticipo rispetto a PS2, ovvero il 9 settembre del 1999 e, ora, la compagnia vuole festeggiare la ricorrenza.In che modo? Con unoche andrà in ondasera alle ore 19 italiane. La trasmissione di, dunque, sarà focalizzata sula 20dall'uscita negli Stati Uniti, ma non sappiamo quali saranno i contenuti dello.Probabilmente verranno mostrati i titoli più significativi come Crazy Taxi, SoulCalibur, Sonic Adventure e altri, ma per scoprirlo bisognerà seguire la diretta.Leggi altro...