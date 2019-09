Previsioni astrologiche 11 settembre | Gemelli frizzante | Pesci mondano

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Mercoledì 112019 la Luna viaggerà nel segno dell'Acquario mentre Marte, Mercurio, Venere ed il Sole transiteranno nel segno della Vergine. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano che continuerà il suo moto in Toro. Il Nodo Lunare si troverà nell'orbita del Cancro nel frattempo Nettuno transiterà nel segno deiAriete: routine. Mercoledì senza troppe novità per i nati del segno che probabilmente avranno a che fare con la solita quotidianità. Sarà bene che sfruttino tale apparente stasi per ritemprare il loro benessere psico-fisico. Toro: attendisti. Giornata dove i nativi farebbero bene a ponderare a dovere le prossime mosse da effettuare, sia al lavoro che in amore, procrastinando la effettiva messa in atto....

Acquafortis : Di nuovo una settimana piena di eventi. Di nuovo siamo come il filo dentro l’ago un pò stranito dal sue e giù e i v… - zazoomblog : Previsioni astrologiche dell11 settembre: novità per Capricorno e Toro crisi per Leone - #Previsioni #astrologiche… - infoitcultura : Previsioni astrologiche 8 settembre: Acquario distratto, Bilancia taciturna -