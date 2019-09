Presadiretta | indagine sull’impatto ambientale del sistema moda | puntata del 9 settembre

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 9 settembre 2019) L’industria dell’abbigliamento è la seconda industria più inquinante al mondo dopo quella del petrolio. Consuma 98 milioni di tonnellate all’anno di risorse non rinnovabili, 93 miliardi di metri cubi di acqua e soprattutto, emette circa 1.2 miliardi di tonnellate di CO2. E dei 100 miliardi di pezzi prodotti ogni anno, meno dell’1 per cento viene riciclato in nuovi vestiti. Che fine fa allora la spazzatura tessile? Le falle neldi raccolta degli indumenti usati nei cosiddetti cassonetti gialli e il costo dello smaltimento degli scarti tessili per le industrie del settore.nelladal titolo ‘Panni sporchi’ in onda lunedì 9alle 21.45 si è messa sulle tracce degli sversamenti illegali nella già martoriata terra dei fuochi. E ancora, cosa c’è negli abiti che indossiamo? In esclusiva per, i risultati delle analisi sulla ...

