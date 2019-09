Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) Alle ore 17.45 la giornata prende all’improvviso una piega inaspettata. Giuseppesi rialza dai banchi del governo per replicare al dibattito cui il Parlamento ha dato vita dopo il suo interminabile e sonnecchioso discorso d’insediamento. E inizia a sparare palle chiodate in direzione dei banchi della Lega. Un vero e proprio regolamento di conti, una zuffa in grande stile, con il presidente del Consiglio a sfidare anche con la prossemica i banchi leghisti, e questi a ribollire di urla e cori, un deputato brandisce una sedia in mano (Sì, una sedia. Sì, nell’aula di Montecitorio), scatenando l’ira di Roberto Fico e il riflesso pavloviano di un team di commessi che scatta verso il branditore.Un corpo a corpo. Le repliche di un presidente del Consiglio al dibattito d’Aula possono essere generiche, riannodare i fili dei buoni propositi ...

francoserpico : Metamorfosi in sei ore di Conte - HuffPostItalia : Metamorfosi in sei ore di Conte - ritarimix : Il passo del lombrico,maestro del travestitismo,metamorfosi da verme a verme,ancora non ho perdonato il P.Radicale… -