Massa | pompiere in lacrime dopo aver salvato la gattina | video è virale | “Non me ne

Fonte : fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2019) Le immagini del salvataggio di un piccolo felino da parte dei vigili del fuoco diin poco tempo sono diventate virali onlineche qualcuno ha diffuso ildell'operazione e del successivo abbraccio train. "Era un pianto di liberazionequasi due ore di lavoro" ha raccontato ilMatteo Zaccara.

repubblica : Pompiere salva gattino e scoppia a piangere. I colleghi: 'Fieri di lui' - sersky8 : Gigante in lacrime per la gattina salvata. Il pompiere Matteo: 'Non me ne vergogno' - SalvaCostanzo : Pompiere salva gattino e scoppia a piangere. I colleghi: 'Fieri di lui' -