L' incubo di Silvio Berlusconi Due partiti comunisti al Governo | critiche a

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) Perla situazione politica è da. Incontrando i gruppi parlamentari di Forza Italia, mentre Salvini e Meloni erano in piazza Montecitorio per protestare contro ilConte bis, il Cav esprime la sua preoccupazione per la coalizione al, ma anche per il comportamento degli alleati di centrodestra all’opposizione.“Il Paese corre un pericolo grave, più di quello del 1994. Prima avevamo un partito comunista, oggi ce ne sono due” ha detto, “naturalmente il nostro voto non può che essere contrario alla fiducia. La nostra sarà un’opposizione seria, tenace, concreta, sulle cose, avendo sempre come punto di riferimento l’interesse degli italiani”. Un’opposizione diversa da quella che prospettano Lega e Fratelli d’Italia, “faremo opposizione in Parlamento, ...

jackvaccaro4 : Che incubo. Si torna a sentire di Renzi e della Boschi (meglio vederla che sentirla)... Era meglio la coalizione c… - al61_A : @matteosalvinimi Mamma mia sembri un disco rotto, non fai altro che ripetere le stesse cose, fatti aiutare, sei rim… - reginafiordelis : @Ariachetira insiste ancora .Vi prego basta.salvini con lui e gli altri NON CE VO STA.glielo spiegate.gli consiglia… -