Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 9 settembre 2019) Facebook ha cancellato decine di siti legati a CasaPound e ai suoi dirigenti sia sulla piattaforma principale sia su Instagram, proprio il giorno dell’insediamento del nuovo governo. L’azienda ha spiegato che la decisione rappresenta l’esito di un lungo processo di analisi, che ha convinto i gestori

ilfoglio_it : La libertà secondo #Zuckerberg. Facebook oscura i partiti di estrema destra. Riflettere prima di esultare - matteo_banzola : RT @MichelaMeloni1: Parlano di democrazia, pretendono la libertà e fanno il saluto romano....boh, secondo me non hanno capito un cazzo! - MichelaMeloni1 : Parlano di democrazia, pretendono la libertà e fanno il saluto romano....boh, secondo me non hanno capito un cazzo! -