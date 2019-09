Huawei P40 con HarmonyOS se Android non sarà autorizzato

Cambierà tutto con i Huawei P40 : potrebbero arrivare con HarmonyOS : potrebbero stravolgere tutto i Huawei P40, al debutto con HarmonyOS. Ne ha parlato di recente Richard Yu, CEO della società cinese, a SPIEGEL (come riportato da 'smartdroid.de'), affermando che, se la situazione con il governo USA non dovesse migliorare nei prossimi mesi, l'azienda virerà senza problemi sull'OS proprietario. Se per gli smartphone attuali si resterà fedeli ad Android, per quelli che verranno servirà un netto cambio di marcia. ...