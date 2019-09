Governo Pd-M5S | Nordio | ' Programmi incompatibili | se fallissero Salvini al 60%'

Governo - FdI e Lega : “Vergogna”. Brescia (M5s) : “Vi spaventano conflitto d’interessi e lotta a evasori”. Scoppia bagarre - deputato espulso : bagarre in un’aula semideserta alla Camera, dopo il discorso del presidente Giuseppe Conte, quando il presidente dell’Aula Ettore Rosato ha tolto la parola, dopo averlo ripetutamente avvertito, al capogruppo di Fdi Francesco Lollobrigida per aver largamente superato il tempo del suo intervento. A Lollobrigida è stato spento il microfono tra le proteste del suo gruppo, unico presente in forze al momento. Quando ha preso la parola Giuseppe ...

Governo - Conte a Pd e M5s : “Non possiamo perdere tempo in litigi e scontri”. Proteste e cori da stadio dalle opposizioni : “Elezioni-elezioni” : Brusii, pugni sui banchi e cori da stadio (al grido di “elezioni-elezioni”, “poltrone-poltrone”, “Bibbiano-Bibbiano”) hanno interrotto più volte il premier e ha costretto all’intervento il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha richiamato i deputati all’ordine: “Dobbiamo far concludere il presidente del Consiglio. Rispettiamo il luogo in cui siamo. È la democrazia parlamentare”, ...

Governo - Conte : “Ignobili attacchi alle mie ministre Bellanova e De Micheli. Avete la mia vicinanza”. Ovazione in Aula da Pd e M5s : Standing ovation della maggioranza,in Aula alla Camera, al passaggio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle offese degli ultimi giorni sui social ad alcune ministre, tra cui Teresa Bellanova e Paola De Micheli. Non pochi gli applausi di solidarietà anche dai banchi dell’opposizione di centrodestra. L'articolo Governo, Conte: “Ignobili attacchi alle mie ministre Bellanova e De Micheli. Avete la mia vicinanza”. Ovazione ...

Governo - dagli applausi alle contestazioni al richiamo alla lealtà a Pd e M5s : il discorso integrale di Giuseppe Conte alla Camera : “Inizia una nuova stagione riformatrice. Abbiamo un’occasione unica, è il momento del coraggio”. Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, prima del voto di fiducia al nuovo Governo sostenuto da M5s e Pd, è durato quasi un’ora e mezza. Tanti i temi toccati dal presidente del Consiglio: dal taglio dei parlamentari alle concessioni, dalla legge di Bilancio ai diritti delle persone e dei lavoratori, dalla gestione dei ...

Fiducia al Governo Conte - alla Camera il primo test per l’alleanza M5S-Pd : «Basta proclami - ora saremo miti» : primo applauso per l’annuncio di una svolta anche lessicale: basta arroganza. E sul programma: «Si parte dagli asili nido, poi avvio di un green new deal. Basta trivellazioni. Rivedremo le concessioni autostradali, niente sconti sul ponte Morandi »

Fiducia al Governo Conte - alla Camera il primo test per l’alleanza M5S-Pd : «Basta proclami inutili - ora linguaggio mite» : Il premier in Aula: il discorso di avvio del nuovo esecutivo. primo applauso per l’annuncio di una svolta anche lessicale: basta arroganza

Governo - malumori M5S : «Il Pd è partito male». Ma il sì al nuovo esecutivo è scontato : «Non vogliamo morire piddini». Se questo è il mood di non pochi parlamentari M5S - che pure sono stati per l'accordone rosso-giallo ma ora temono: «Quelli si stanno...

Roberto Maroni : "Pd e M5s tenuti insieme dagli errori di Salvini. Il Governo? Durerà - ci sono 400 nomine da fare" : Cosa tiene insieme Pd e M5s al governo? Roberto Maroni non ha dubbi: “Gli errori di Salvini”, risponde in un’intervista al Mattino. Di ritorno da Cernobbio, l’ex ministro dell’Interno è convinto che l’esecutivo che riceverà la fiducia oggi alla Camera non avrà vita breve. Ci sarà “attrazione fatale”, sulle 400 nomine da fare entro l’anno prossimo. Quanto a ...

"I forconi contro questo Governo". FdI in piazza contro Pd-M5s : «Ogni volta che il popolo cerca di trovare democraticamente la propria strada ecco che arriva l’autoregolamentazione della falsa élite il cui unico scopo è perpetuare se stessa». Per Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, è questo il dispositivo del «patto della poltron

Governo Pd-M5s - niente poltrone ai senatori : la paura è quella di andare a casa subito : Lunedì mattina, il voto di fiducia al Governo Conte-bis di Pd e M5s. Fiducia che dovrebbe essere accordata senza troppi problemi a Giuseppe Conte, almeno al primo voto, anche se i numeri sono assai risicati e tali resteranno. E non a caso, come sottolinea Il Tempo, il numero di senatori grillini o d

Governo - patto in cinque punti Pd-M5s per riformare la Costituzione e dare al Conte bis l’orizzonte della legislatura : Dal taglio dei parlamentari al “pacchetto” di riforme costituzionali, che comprenda anche la legge elettorale in senso proporzionale, la fiducia congiunta e la “sfiducia costruttiva” al Governo, la riduzione dei delegati regionali, i governatori a Palazzo Madama e la parificazione dei requisiti di elettorato. In altre parole, un’autentica revisione della materia ordinamentale. Il tutto da sottoporre a un doppio ...

Governo - M5s sul Blog : “Pronti a riprendere da dove la nostra azione si era interrotta” : Alla vigilia del voto con cui Giuseppe Conte chiederà alla Camera la fiducia per il neonato Governo con il Pd, il M5s si rivolge ai suoi elettori con un post sul Blog delle Stelle: “Siamo pronti a riprendere da dove, per colpa di qualcuno, la nostra azione di Governo si era interrotta – si legge – E lo faremo con i ministri del Movimento 5 Stelle che daranno il massimo per proseguire e rafforzare il nostro lavoro nell’interesse ...

Governo - M5S : "Siamo pronti a riprendere" : 12.29 "Siamo pronti a riprendere da dove, per colpa di qualcuno, la nostra azione di Governo si era interrotta. E lo faremo con i ministri del Movimento 5 Stelle che daranno il massimo per proseguire e rafforzare il nostro lavoro nell'interesse degli italiani". Così un post del M5S sul Blog delle stelle. "I ministri del Movimento 5 Stelle sono pronti, uniti e compatti: dobbiamo continuare a cambiare il Paese! Vogliamo far respirare ai ...

Governo PD-M5S : guerra in commissione della Lega - il piano : Governo PD-M5S: guerra in commissione della Lega, il piano Il Governo PD-M5S ha visto finalmente la luce: dopo aver sciolto la riserva sull’incarico, Conte ha presentato la lista della squadra dei ministri del Governo giallorosso. Tutti accettati, senza richiesta di cambi. Giovedì 5 settembre la squadra di Governo ha giurato sulla Costituzione e tra lunedì e martedì si vota per la fiducia. Nonostante si prospettino maggioranze ...