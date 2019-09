Federica Gasbarro è la Greta italiana Il 21 settembre parteciperà al vertice Onu dei

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019)ha 24 anni. Il 21a New York siederà vicino aThunberg. Sarà l’unicaa partecipare al primoOnu dei giovani sul clima. È nata ad Avezzano e studia biologia. Come ha raccontato in un’intervista al Corriere, è stataa spronarla ad attivarsi per difendere il pianeta. Ho sempre avuto un forte interesse per la natura, ma non mi sono mai messa in gioco fino a febbraio di quest’anno. Ho letto i post die mi sono detta: “È tempo che anche io faccia la mia parte”Secondo, la svedese di 16 anni ha riscosso così tanto successo tra i giovani proprio perché è anche lei parte di quella generazione dimenticata che dovrà affrontare i cambiamenti climatici. Io mi sono rivista in quella ragazza, attenta ai cambiamenti ...

