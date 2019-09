Fear The Walking Dead 5 regala al pubblico morti e nemici ad un passo dal finale video

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 9 settembre 2019)The5 sta per volgere al termine visto che sono rimasti da sparare solo gli ultimi tre episodi, ma non c'è ancora nessuna novità sulla messa in onda italiana prevista dapprima ad inizi di agosto su MTV e poi sparita nel nulla. Ilattende con ansia di sapere quando vedrà i nuovi episodi mentre negli Usa, qualche ora fa, è andato in onda l'episodio numero 13 che hato alillustri e nuoviche segneranno una svolta in questo gran. AMC ha pubblicato l'anteprima dithe5x14, l'episodio dal titolo "Today and Tomorrow", in cui un sopravvissuto manda Al e Morgan in un insediamento pericoloso mentre Grace collabora con Daniel. Ecco il promo del nuovo episodio in onda negli Usa domenica 15 settembre: https://www.youtube.com/watch?v=Ygx3QEmDgww Questo è quel poco che la sinossi ufficiale rivela a pochi ...

