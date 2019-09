Chi è Ruth Pfau | la protagonista del doodle di Google?

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 9 settembre 2019) Novanta anni fa nasceva, oggideldi. Il nome non è noto a molti, ma il paragone con cui si presenta rende chiari storia e ruolo di questa donna ribattezzata la madre Teresa pachistana. L’immagina sulla pagina di apertura del motore di ricerca potrebbe confondere perché è molto simile a quella della religiosa albanese naturalizzata indiana di fede cattolica, premio Nobel per la pace.ha fatto uguale opera di carità. La religiosa, morta in Pakistan il 10 agosto 2017 all’età di 87 anni, è stata fra le fondatrici del Centro per lebbrosi Marie Adelaide. Grazie anche alla sua opera ha contribuito all’annuncio, nel 1996, da parte dell’Organizzazione mondiale della Sanità del Pakistan come paese libero dalla lebbra. Nata il 9 settembre del 1929 in una famiglia protestante era fuggita nel secondo dopoguerra dalla Germania dell’Est ...

