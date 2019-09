A Scampia torna la faida Ucciso anche Gargiulo | che doveva morire al posto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) Quel maledetto lunedì sera, pioveva. Lino si avviò verso la Renault Clio dopo aver salutato la sua fidanzata e raggiungere il campo per giocare la partitella con gli amici. Il killer è impaziente, eccitato e pronto a scaricare l’intero caricatore. Rabbia negli occhi e sete di violenza criminale contro il nemico. Ammazzare un ‘girato’, un traditore che si è messo con quelli della ‘Vanella Grassi’ di Secondigliano. C’è la guerra a Napoli. Come spesso accade. L’sms della ‘specchiettista’ non giunge ancora. La vittima predestinata è ancora a cena dalla fidanzata. Non vuole aspettare e poi piove. Dal maledetto portone dello stesso palazzo di piazza Marianella esce qualcuno. È Lino che nulla c’entra con i boss, i clan, i criminali. Lui è andato dalla sua Rosanna per un saluto veloce, per abbracciarla, stringerla e darle un bacio. ...

