Terrorismo | sgominata cellula in Abruzzo | finisce in manette un imam di Teramo

(Di domenica 8 settembre 2019) Patricia Tagliaferri Arrestati otto tunisini e due italiani: finanziavano gli estremisti di Al Nusra «Loro uccidono i nostri figli, noi uccidiamo i loro», commentavano così gli attentati di Parigi. «Che botta però a Parigi!», dicevano senza scomporsi per la carneficina del 2015. Vivevano in, ma lavoravano per alimentare l'estremismo islamico creando fondi neri da fare arrivare in Turchia e in Siria, attraverso una serie di passaggi intermedi in Europa. Il denaro si presume fosse destinato a finanziare l'attività dell'organizzazione radicale islamica «Al-Nusra». Sono di tipo tributario i reati contestati nell'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip dell'Aquila Giuseppe Romano Gargarella, che ieri ha portato all'arresto, tra carcere e domiciliari, di dieci persone, otto tunisine e due italiane. Ma sono le finalità die il contenuto di certe ...

