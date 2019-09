Scomparsi Piacenza | arrestato padre ex fidanzata Sebastiani | l' ha aiutato a nascondersi

Scomparsi a Piacenza - Elisa strangolata da Massimo Sebastiani. Arrestato l’ex suocero del killer : Massimo Sebastiani, 45 anni, ha confessato l'omicidio di Elisa Pomarelli, 28, il cui cadavere è stato ritrovato ieri nella zona di Costa di Sariano, nel comune di Gropparello. L'uomo ha raccontato agli inquirenti di essere ossessionato dalla vittima, che non corrispondeva il suo amore. Arrestato per favoreggiamento l'ex suocero di Sebastiani, Silvio Perazzi: il sospetto è che lo abbia aiutato a nascondersi nelle ultime 2 settimane.Continua a ...

