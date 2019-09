Padova | la denuncia dell’ex cantante Marisa Sacchetto | “Chemio per un tumore inesistente”

Padova - permesso di soggiorno per aver denunciato il ‘caporale’. “Se tutti gli sfruttati li imitassero - sconfiggeremmo le agromafie” : Per mesi hanno lavorato nei campi, senza un contratto regolare, per 14 ore al giorno. Il loro ‘caporale‘ li sfruttava e li derubava dei loro risparmi. Tanto che 14 ragazzi africani, tutti richiedenti protezione internazionale e provenienti da Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali e Nigeria che operavano nella Bassa Padovana hanno deciso di sporgere denuncia e fare il nome del loro sfruttatore, un cittadino marocchino che li ...