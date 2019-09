Lei gli taglia la strada e per un soffio evitano il frontale : la reazione dell’automobilista è imperdibile : Un incidente sfiorato, poi il diverbio in strada o, peggio, la lite mentre le auto sono ancora in corsa. Per chi è abituato a guidare, sarà successo di vivere una situazione del genere. Il video che viene da Los Angeles, però, ha un finale diverso. Una signora taglia la strada all’incrocio a un automobilista, che sterzando a destra evita il frontale. Quando i due posteggiano i veicoli, e scendono in strada per un confronto, succede quello ...

Temptation Island Nicola e Sabrina figli - verità rapporto : Lei si sbilancia : Sabrina e Nicola a cuore aperto dopo Temptation Island: le risposte a tutte le domande (anche quelle scomode) dei loro fan In tanti hanno chiesto a Sabrina Martinengo se fosse incinta di Nicola Tedde e oggi abbiamo scoperto qualcosa di più non solo sulla sua presunta gravidanza, ma anche sui figli della donna, che ha […] L'articolo Temptation Island Nicola e Sabrina figli, verità rapporto: lei si sbilancia proviene da Gossip e Tv.

Coppia scomparsa a Piacenza - catturato Sebastiani : "Diceva 'la voglio ma Lei non vuole saperne''" : “Un soggetto del genere è in grado di fare qualsiasi cosa” aveva detto qualche giorno fa la criminologa Roberta Bruzzone dopo il sopralluogo nell’abitazione di Massimo Sebastiani, l’operaio 45enne che oggi è stato catturato e ha portato gli investigatori a ritrovare il corpo di Elisa Pomarelli l’amica di 28 anni di cui si era invaghito.A colpire in quel sopralluogo erano state le condizioni ...

Giovane coppia si sposa - ma dopo un anno il marito chiede il divorzio - la moglie è così timida che non hanno mai consumato - Lei la prima notte aveva dormito avvolta da una coperta : Un ragazzo di Taipei ha chiesto e ottenuto il divorzio perché la moglie era molto timida e dopo un anno di matrimonio non erano mai riusciti ad avere un rapporto. I due lavorano come insegnanti e si erano conosciuti tramite un’agenzia d’incontri, avevano iniziato a frequentarsi e dopo solo tre mesi di fidanzamento si erano sposati. I problemi per il Giovane di Taipei erano iniziati già il primo giorno di nozze. Lei sembrava avesse ...

Terremoto Teramo - Confronto con la Protezione Civile su CAS e nucLei abitativi per gli sfollati : Teramo - Si è tenuto, nella sede municipale di Via Carducci, un incontro con la Protezione Civile, convocato dall'amministrazione comunale, teso a valutare le modalità per semplificare le procedure di rendicontazione delle spese sostenute per il pagamento del Contributo di Autonoma Sistemazione e pertanto per individuare la modalità più confacente alla valutazione delle circa 20.000 pratiche ad esso relative, da ...

Elisa Pomarelli - l’amico di Sebastiani : “Diceva : la voglio - ma Lei non ne vuole sapere” : Ripeteva "La voglio, la voglio, ma lei non ne vuole sapere" così l'amico di Massimo Sebastiani, da 10 giorni ricercato per l'omicidio di Elisa Pomarelli, 28enne piacentina scomparsa da Carpaneto. "Era innamorato pazzo di lei, ma non posso pensare che le abbia fatto del male, l'adorava. Forse l'ha sequestrata e la tiene nascosta da qualche parte".Continua a leggere

Alena Seredova non stira le divise dei figli. Pioggia di critiche web - Lei replica con stile : Una tenuta da primo giorno di scuola che non ha convinto Instagram, quella dei figli di Alena Seredova. Un dettaglio, infatti, ha scatenato i commenti social: nella foto che ritrae la show girl ed ex moglie di Buffon insieme ai poco sorridenti David Lee e Louis Thomas, le divise dei due bambini appaiono sgualcite.″È iniziata la scuola e rido solo io”, ha scritto la bella showgirl, sottolineando l’espressione non proprio ...

Ilary Blasi i figli tornano a scuola e Lei fa un ballo liberatorio : I figli di Ilary Blasi ricominciano ad andare a scuola e la Blasi regala ai followers un balletto. Dopo l’estate in famiglia, è tempo di ricavarsi un po’ di tempo per sè stessi, infatti nelle stories di “Istagram” fa un siparietto molto divertente sulla colonna sonora di YMCA, la celebre canzone dei Village People. Poco prima Ilary aveva pubblicato una foto con i suoi figli più grandi di spalle mentre zainetto in spalla si accingono ...

Kate Middleton - la figlia Charlotte va a scuola : quello che fa per Lei : Kate Middleton ha un appuntamento importantissimo: il primo giorno di scuola di sua figlia Charlotte, il 5 settembre. La Duchessa di Cambridge accompagnerà la piccola, che ha compiuto 4 anni lo scorso maggio, alla St Thomas’s Battersea school di Londra, lo stesso prestigioso istituto frequentato dal primogenito George. Sarà un giorno emozionante anche per Kate che nel 2017 non riuscì ad essere al fianco del primo figlio quando iniziò la scuola. ...

Alena Seredova non stira le divise dei figli : pioggia di critiche - Lei risponde così : Alena Seredova ha pubblicato una foto in cui appare insieme ai due figli nel loro primo giorno di scuola dopo le vacanze estive. “È iniziata la scuola e rido solo io” osserva con ironia la bella showgirl, che si è fatta ritrarre tra i due sconsolati scolaretti. Alcuni utenti però, più che sulla esilarante espressione dei bambini, si sono soffermati sul loro abbigliamento. “Dovresti stirare la divisa dei figli” osserva qualcuno, visto che ...

Durante le festa del matrimonio per festeggiarli fanno volare gli sposi - Lei vola giù dal balcone cade e muore : Una festa di matrimonio terminata in tragedia. E’ accaduto a Praga dove, pare, che gli ospiti abbiano alzato un po’ troppo il gomito e, ad un certo punto, hanno deciso che per festeggiarli dovevano far volare gli sposi. I festeggiamenti erano in casa e gli ospiti erano sul balcone e hanno iniziato ad alzare per aria entrambi gli sposi che, mentre tutti gridavano “W gli sposi” facendoli volare per aria, entrambi sono volati giù dal balcone. ...

SoLeil Sorge troppo magra? Lei : “Nessuno deve sentirsi sbagliato” : Soleil Sorge criticata per il suo aspetto: arriva la replica Soleil Sorge non è di certo nuova a critiche o commenti negativi sui social, ma questa volta la fidanzata di Jeremias Rodriguez ha deciso di replicare, mettendo a tacere i suoi haters. Cosa è successo? Un utente del web ha commentato uno scatto postato dall’influencer, paragonandola a un pezzo di prosciutto attaccato all’osso del maiale. L’ex fidanzata di Luca ...

“Divina!”. SoLeil Sorge - lato b perfetto e la rete si scioglie : Ultimi scampoli di estate ma per Soleil Sorge è sempre il momento di un bel bagno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, influencer e aspirante attrice originaria di Los Angeles , che ha raggiunto la notorietà grazie al programma di Maria De Filippi, in cui è riuscita a farsi scegliere dal tronista di allora Luca Onestini, con cui la favola d’amore è conclusa non appena lui è entrato nella casa del Grande Fratello. Realtà e reality, ...

Caterina Balivo - monumentale scollatura a Venezia : tutti gli occhi su di Lei - da urlo / Guarda : Caterina Balivo ha incantato Venezia con un look sexy ed esuberante. La bella conduttrice Rai è arrivata in vaporetto con il marito Guido Maria Brera in tailleur nero in cui la parte da leone la faceva una scollatura vertiginosa sul decolletè. Caterina si è concessa una breve apparizione al Lido pri