Juventus | alla ripresa del campionato potrebbe scattare l' ora di Ramsey e Rabiot

Juventus - si pensa alla gara contro la Fiorentina : in attacco verso la conferma di Higuain : Questo weekend la Juventus non scenderà in campo per lasciare spazio alle nazionali. I bianconeri prestano ben 12 giocatori alle varie selezioni. Nonostante le tante assenze, questa mattina la Juve si è ritrovata alla Continassa per allenarsi con un gruppo molto ristretto. I bianconeri hanno già iniziato a mettere nel mirino il match di sabato prossimo contro la Fiorentina, ma Maurizio Sarri, per cominciare davvero a entrare nei dettagli tattici ...

Napoli - Mertens scottato dalla sconfitta con la Juventus : “perdere in quel modo è stato davvero brutto” : L’attaccante belga ha parlato subito dopo la fine del match vinto contro San Marino, tornando sul ko maturato a Torino contro la Juventus E’ passata una settimana dalla sconfitta del Napoli contro la Juventus, ma Dries Mertens non riesce a togliersi il sapore amaro della sconfitta anche a sette giorni di distanza. AFP/LaPresse L’autogol di Koulibaly ha vanificato la splendida rimonta azzurra, obbligando Insigne e compagni ...

Emre Can Juventus - possibile cessione a gennaio : pista viva dalla Spagna : Emre CAN Juventus – Criticata la scelta della Juventus di escluderlo dalla propria lista Champions, Emre Can torna ora a far parlare di sé in chiave mercato. Il centrocampista tedesco pare infatti ormai ai margini del progetto di Maurizio Sarri e dalla Spagna c’è chi parla di un suo passaggio al Real Betis non concretizzatosi nell’ultimo giorno di mercato. Come […] More

Juventus - partitella alla Continassa : in gol anche Aaron Ramsey : Da ieri, la Juventus è tornata nel suo quartier generale della Continassa per lavorare in vista della ripresa del campionato. anche oggi i bianconeri hanno ripreso la preparazione senza i nazionali. Il gruppo dunque non è al completo ma può contare nuovamente su Maurizio Sarri che ha ripreso parzialmente a dirigere gli allenamenti. Questo pomeriggio, oltre ai nazionali mancavano anche Gonzalo Higuain e Douglas Costa che stanno godendo ancora di ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : a gennaio nuovo tentativo per Rakitic : Calciomercato Juventus – La Juventus non è riuscita a muoversi negli ultimi giorni di Calciomercato, problemi principalmente in uscita, a gennaio le cose potrebbero cambiare. Un calciatore che potrebbe cambiare maglia nella prossima finestra di mercato è il centrocampista Rakitic, il calciatore è rimasto al Barcellona ma secondo i rumors di mercato il croato era stato proposto al Psg nella trattativa Neymar. Il futuro di Rakitic ...

Calciomercato Juventus - il retroscena dalla Gb : la super offerta con contropartita al Psg per Neymar : La Juventus ha tentato veramente di piazzare il colpo Neymar negli ultimi giorni di Calciomercato, lo sostiene la ‘Bbc’, secondo cui la proposta dei bianconeri al Psg era veramente di quelle importanti: 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala. offerta respinta dal club di Ligue 1, stesso esito per la trattativa con il Barcellona, il brasiliano alla fine è rimasto al Psg tra il disappunto. Gli ultimi giorni di ...

Dall'Inghilterra - Inter interessata a Eriksen : è sfida alla Juventus (RUMORS) : Il calciomercato estivo si è chiuso e secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, l'Inter è probabilmente la regina del mercato, considerando che è riuscita a piazzare importanti esuberi, seppur la maggior parte in prestito. E' il caso di Dalbert, Perisic, Dalbert, Nainggolan e Icardi: soprattutto la cessione di quest'ultimo è stata una delle grane principali risolte dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che è pronto a rendersi ...

Juventus - Mandzukic avrebbe chiesto cessione per esclusione dalla lista Champions League : La Juventus ha ripreso la preparazione in vista del match di sabato 14 settembre contro la Fiorentina, previsto per le ore 15:00, senza i nazionali. A proposito degli italiani (Bonucci e Bernardeschi), giovedì 5 settembre alle ore 18:00 saranno impegnati fuori casa con l'Armenia, mentre domenica 8 settembre alle ore 20:45 ci sarà l'ennesima trasferta, stavolta in terra scandinava, contro la Finlandia, alle ore 20:45. È tornato a dirigere ...

Juventus - Emre Can dopo il taglio dalla lista europea : 'È stata una cosa scioccante' : Ieri sera la Juventus ha annunciato i nomi dei giocatori che potranno partecipare alla fase a gironi della Champions League. Maurizio Sarri ha escluso Giorgio Chiellini, Emre Can e Mario Mandzukic. Il tedesco non ha preso bene questa decisione e questa mattina ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti....Continua a leggere

Juventus - Emre Can è una furia dopo l’esclusione dalla lista Champions : “vi svelo cosa mi avevano promesso” : Il centrocampista bianconero si è sfogato dopo l’esclusione dalla lista Champions, ufficializzata nella giornata di ieri La rosa extra-large della Juventus obbligava a dei tagli clamorosi, così a rimanere fuori dalla lista Champions sono stati Mandzukic ed Emre Can, oltre agli infortunati Perin, Pjaca e Chiellini. Tano Pecoraro/LaPresse Una scelta che ha spiazzato e non poco il centrocampista tedesco, sfogatosi con i media tedeschi ...

Emre Can Juventus - ecco perchè Sarri ha escluso il centrocampista dalla Champions : Emre CAN Juventus- Un’esclusione a sorpresa, forse inaspettata, Sarri boccia Emre Can e si apre un nuovo caso in casa Juventus. Se l’esclusione di Mandzukic pareva esser nell’aria, specie dopo i costanti rifiuti in chiave cessione, quella del centrocampista tedesco ha sorpreso tutti, specie il diretto interessato. Un’esclusione dettata dal tema tattico bianconero, aspetto che […] More

Shock Jerome Boateng - dal possibile approdo alla Juventus alle accuse della ex compagna : Clamorose accuse nei confronti di Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco vicino alla Juventus nelle ultime ore di mercato. La conferma arriva da un portavoce del pubblico ministero di Monaco di Baviera a Suddeutsche Zeitung. Il calciatore è accusato di lesioni fisiche ai danni dell’ex compagna, avvenute in due circostanze: nell’autunno del 2018 e nel febbraio del 2019. Boateng resta in attesa di ulteriori accertamenti e ...

UFFICIALE - la Juventus ha consegnato la lista alla Uefa - 3 esclusioni a sorpresa : La Juventus pochi minuti fa ha consegnato la lista alla Uefa per la partecipazione alla prossima Champions League. Restano fuori Emre Can, Chiellini e Mandzukic. 1 Szczesny 2 De Sciglio 4 de Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 24 Rugani 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...

Rakitic Juventus - restroscena dalla Spagna : “Aveva la valigia pronta” : Rakitic Juventus – E’ stata una bella suggestione, un sogno nato negli ultimi giorni di mercato: la Juventus ha provato a strappare Ivan Rakitic al Barcellona senza successo, visto che l’accordo tra i due club è sfumato proprio sul più bello. Non è andato in porto lo scambio pregustato dai bianconeri con Federico Bernardeschi e un conguaglio di 20 milioni di euro per i […] More