Gears 5 | Recensione | Gameplay Trailer e Screnshot

Gears 5 - recensione : Una saga come quella di Gears of War non ha di certo bisogno di presentazioni ma visti i risultati dell'ultimo capitolo, iniziava a crearsi la sensazione che i giorni di gloria dei COG fossero ormai un ricordo lontano, e che il team di The Coalition non fosse completamente in grado di raccoglierne l'eredità. Con una premessa del genere, è subito evidente come Gears 5 abbia molto da dimostrare, prima di tutto nei confronti dei giocatori, che la ...