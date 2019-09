Fonte : lastampa

(Di domenica 8 settembre 2019) Il monegasco resiste a Hamilton e Bottas e bissa il successo del Belgio. Il team principal Binotto lo applaude: «Bravo, oggi sei perdonato, sei tutti noi»

piac_med : F1: trionfo Lecrerc, #Monza in delirio per la #Ferrari: “Un sogno vincere qui, vale 10 volte di più” - …… - lellinara : Ce l'ho fatta ........sono rientrata in tempo per vedere il trionfo di Lecrerc........è nata una stella..........ch… - boncompagni23 : #ItalianGP trionfa Lecrerc a Monza riesce a tenere tasta nel finale a Bottas ed Hamilton una vittoria che ha il sap… -