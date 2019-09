Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 8 settembre 2019) “Le parole sono pietre, le parole possono trasformarsi in pallottole, bisogna pesare ogni parola che si dice e far cessare questo vento d’”. Queste parole di Andrea Camilleri continuano a venirmi alla mente, ogni volta che il dibattito politico e/o sulla politica si serve di un linguaggio carico di, violenza, sessismo, razzismo, omofobia mirato esclusivamente a colpire, denigrare, discriminare le persone e non più a discuterne le idee. Una deriva pericolosa di cui abbiamo avuto l’ennesima e preoccupante dimostrazione anche in questi ultimi giorni con gli attacchi a Teresa, Paola De Micheli e Matteo.Parto dall’ex vice premier e ministro’Interno dal quale tutto mi separa, del quale ho avversato sempre idee, linguaggi, iniziative, atti politici e governativi e che considero uno dei principali responsabili del clima ...

VittorioSgarbi : #indignatiacomando S’indignano per le critiche - molto divertenti - al vestito della Bellanova e tacciono sulle ag… - HuffPostItalia : Bellanova e Salvini, entrambi vittime dell'odio social. Ecco una proposta di legge - Angeloman70 : @Dagherrotipo1 @pascalino03 @aboubakar_soum Ma che me frega de Salvini e del fascio? Lo vedi che non hai capito e c… -