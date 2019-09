San Francisco dichiara l’associazione pro-armi un’organizzazione terroristica

San Francisco ha dichiarato la lobby pro-armi Nra un gruppo terroristico : Wayne LaPierre, attivista per l’utilizzo delle armi e amministratore delegato della Nra (foto: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images) Chi sono i terroristi: coloro che organizzano attentati sanguinosi, o chi fa lobby per aumentare la vendita, la diffusione e l’utilizzo delle armi da fuoco? Per la città di San Francisco, entrambi. In una decisione senza precedenti il San Francisco Board of Supervisor, l’organo legislativo ...

II teatro dell’opera di San Francisco ha cancellato un concerto di Placido Domingo - dopo le accuse di molestie sessuali : II teatro dell’opera di San Francisco ha cancellato un concerto speciale del celebre cantante d’opera Placido Domingo, che è stato accusato di molestie e violenze sessuali da nove donne nell’ambito di una lunga e dettagliata inchiesta di Associated Press. Il concerto

Ambiente - “Push for change” : i voli Finnair da San Francisco a Helsinki utilizzeranno biocarburanti : Finnair ha annunciato che, grazie alla campagna “Push for change“- iniziativa per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica-, sono stati raccolti fondi a sufficienza per far volare due aerei da San Francisco a Helsinki con biocarburanti. Il 5 e il 7 agosto, i voli Finnair in partenza dall’aeroporto di San Francisco diretto a Helsinki, in Finlandia, voleranno con un mix di biocarburanti al 12%, riducendo le emissioni ...

San Francisco - l’aeroporto internazionale vieta la vendita di bottiglie di plastica : “Zero rifiuti in discarica entro il 2021” : Dal 20 agosto nell’aeroporto internazionale di San Francisco sarà vietata la vendita di bottiglie di plastica. La novità fa parte di un piano quinquennale per diminuire i rifiuti, le emissioni di anidride carbonica e lo spreco energetico: l’obiettivo dello scalo è arrivare a “zero rifiuti in discarica” entro il 2021. Il divieto si applicherà a tutti i ristoranti, caffè e distributori automatici, ma non agli aerei che utilizzano ...

Dal 20 agosto - l’aeroporto di San Francisco non venderà più l’acqua in bottiglie di plastica : Dal 20 agosto, all’interno del San Francisco International Airport (l’aeroporto più importante della Bay Area) non sarà più possibile vendere acqua in bottiglie di plastica, ma soltanto in contenitori vetro, alluminio riciclato o materiali compostabili certificati. Il divieto è parte

"Elder partecipava a 'fight club' nei parchi di San Francisco". Le rivelazioni dello zio : Scene da “Fight club” quelle che avrebbero coinvolto il giovane Finnegan Elder in quel di San Francisco. Il giovane americano - in carcere con l’accusa di aver accoltellato il vice brigadiere Mario Cerciello Rega - avrebbe partecipato a combattimenti in un parco della città americana, noto per essere zona di ritrovo dei giovani che amano sfidarsi a mani nude. A confermare le circostanze sarebbe stato lo zio del ragazzo, ...

Carabiniere ucciso - San Francisco Chronicle : “Elder già arrestato per una grave aggressione a un coetaneo quando aveva 16 anni” : Un colpo alla testa a un coetaneo cui ha provocato “ferite potenzialmente letali“. Finnegan Lee Elder, il 19enne che ha confessato l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ha un grave precedente per aggressione, per il quale è stato giudicato dal tribunale dei minori della California. I fatti, riportati in un articolo del San Francisco Chronicle a firma del giornalista locale Evan Sernoffsky, sono risalenti a 3 anni ...

Il sospettato per l’omicidio del carabiniere a Roma aveva aggredito un suo compagno di scuola nel 2016 - dice il San Francisco Chronicle : Secondo il quotidiano californiano San Francisco Chronicle, Finnegan Lee Elder, il sospettato per l’omicidio del carabiniere a Roma, nel 2016 aveva aggredito un suo compagno di scuola durante una festa, causandogli un grave trauma cranico. Elder, che ha 19 anni, è

Quei bravi ragazzi di San Francisco : Vicini di casa ideali o noti piantagrane? Un'anziana che abita nell'elegante quartiere di San Francisco dove viveva Elder Finnegan Lee lo descrive come un ragazzo delizioso, ma qualcun altro racconta alla Cbs che si ubriacava e vomitava davanti alle porte della case. Gli insegnanti e i compagni di Christian Natale-Hjorth parlano di un ragazzo non particolarmente brillante e con una certa tendenza alle spacconate al ...

Elder Lee era una promessa del football : studiava nella migliore scuola cattolica di San Francisco : Studente di una prestigiosa scuola cattolica di San Francisco di cui era anche titolare nella squadra di football: Elder Finnegan Lee, reo confesso dell'assassinio del carabiniere Mario Cerciello...

Terremoti California : scossa avvertita a San Francisco [DATI] : Una scossa di terremoto è stata avvertita a San Francisco, in California: un evento magnitudo 4.3 è stato registrato dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 20:11 UTC di ieri, a 12 km ovest-sudovest da Byron, a 12,4 km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoti California: scossa avvertita a San Francisco [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.