Paura e popolarità Il futuro di Berrettini raccontato dal suo preparatore mentale

Fonte : agi

(Di sabato 7 settembre 2019) E ora? La vita e il tennis non si fermano: che succederà ora di Matteo, come gestire il primo semifinalista italiano agli Us Open, il 23enne esploso sia come tennista che come uomo che sta ricevendo solo complimenti? L'abbiamo chiesto a Stefano Massari, ildel clan diretto da Vincenzo Santopadre, motore della Rome Tennis Academy a Bel Poggio, a due passi dalla Capitale. Massari, come gestirete questo delicato passaggio psicologico? “Prima e durante gli Us Open ci siamo sollecitati per mettere insieme una serie di appunti e rilievi da discutere appena dopo il torneo. Questo tema sarà il primo punto che discuteremo, con Matteo, nei prossimi giorni, appena sarà rientrato a Roma”. Matteo continua a saltare da una condizione all'altra: adesso ha anche vinto quasi un milione di dollari in un colpo solo, per la prima volta ha ottenuto risultati sul cemento, ha ...

