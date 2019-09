L’Oceano Atlantico “raddoppia” | gli Uragani Dorian e Gabrielle si dirigono verso l’Europa

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) Non solo l’Uragano, ma anche un’altra tempesta tropicale, soprannominatae in procinto di elevarsi a uragano di 1ª Categoria sulla scala Saffir-Simpson, si muovel’Europa. L’oceano, così, “raddoppia” l’Allerta Meteo incombente sul Vecchio Continente. L’Uraganosarà il primo ad arrivare in Europa, muovendosi dal Canadala Groenlandia e l’settentrionale: arriverà su Islanda e Regno Unito tra Martedì 10 e Mercoledì 11 Settembre. Poco dopo seguirà, che avrà una traiettoria più meridionale e colpirà in pieno l’Irlanda nella giornata di Giovedì 12 Settembre, per poi estendersi al resto delle isole Britanniche. Come già anticipato nei precedenti aggiornamenti di MeteoWeb, l’arrivo di queste tempeste oceaniche determineranno ripercussioni a catena in ...

codereitalia : Lo sapevi che...Il #6Settembre del 1492 Cristoforo Colombo salpò con La Gomera per attraversare per la prima volta… - PicoPaperopoli : ?? #6Settembre 1492 – Cristoforo Colombo salpa da La Gomera (Canarie), ultimo porto prima di attraversare per la pri… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 6 Settembre 1492 - Cristoforo Colombo salpa da La Gomera (Canarie), ultimo porto prima di attraversare per la prima vo… -