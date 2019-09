Gli interisti si ribellano alla Curva Nord | “Meglio uno stadio chiuso che questo scempio”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2019) Sul razzismo e i buu a Lukaku, non tutti glila pensano come esplicitato nel comunicato della. Qualche giorno fa gli ultrà avevano indirizzato una lettera a Lukaku in cui spiegavano che quei buu non fossero razzismo ma un modo di deconcentrare l’avversario. Lettera che ha naturalmente fatto il giro del mondo, con il Nyt che ha fatto a pezzi il calcio italiano. Gliadesso sia quelle parole farneticanti con una lettera a Lukaku pubblicata su Twitter dall’account “Ranocchiate” Lettera apertalettera aperta della #milano #lukaku #lukakuday #InterFans #inter #notforeveryone pic.twitter.com/b5B93gVq9O — Ranocchiate (@RanocchiateBlog) September 4, 2019 Nella lettera si legge: “In Italia il razzismo è ancora un grosso problema, nonostante quello che ti dicono. Non smettere questa battaglia che hai avuto il ...

Inter : ?? | HAPPY BIRTHDAY ???'Io sono un guerriero e troverò le forze Lungo il tuo cammino Sarò al tuo fianco mentre Ti da… - napolista : Gli #interisti si ribellano alla risposta #CurvaNord a #Lukaku: “Meglio uno stadio chiuso che questo scempio” Una… - therealciarmelo : RT @Inter: ?? | HAPPY BIRTHDAY ???“Per poter volare veloce come il pensiero e dovunque tu voglia devi partire pensando di essere già arrivat… -