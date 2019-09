Conte | Di Maio e Zingaretti con Renzi cupido Spunta un altro murale

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 7 settembre 2019) Dopo il bacio tra Matteo Salvini e Luigi Diche fa scoccare l'amore tra, Di. Tv Boy colpisce ancora. Nuovodello street artist palermitano Salvatore Binentende a piazza Capizucchi sulbis come Aglaia, Eufrosine e Talia, le Tre Grazie immortalate sulla tavola dipinta nel 1503 da Raffaello Sanzio. TvBoy, l’artista di strada che si è fatto largo per le sue performance pittoriche estemporanee, ha colpito ancora e nel centro di Roma, in piazza Capizucchi, a pochi metri da Botteghe Oscure e dal Teatro Marcello, questa mattina è ben visibile unche ritrae i tre azionisti del nuovo governo Pd-M5s nelle fattezze raffaellite che, pomo in mano, sono sovrastati da un sorridente"interpretato" da Matteo. Nello sfondo delsono evidenti due cuori, uno giallo e l’rosso."Gli amori estivi possono durare?" la ...

