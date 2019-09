Calcio al bimbo marocchino di 3 anni | l’aggressore è fratello di un pentito

Dà Calcio a bimbo immigrato - denunciato : 22.20 E' stato individuato e denunciato dalla polizia l'uomo che, a Cosenza, ha colpito con un calcio un bambino immigrato di 3 anni. Denunciata anche la moglie.Sono due giovani di 22 e 24 anni Entrambi, secondo l'accusa, hanno aggredito il piccolo che si era avvicinato alla carrozzina della loro figlia neonata. I due sono stati denunciati con l'accusa di lesioni personali aggravate.

Tirano un Calcio a bimbo nordafricano di 3 anni : denunciati marito e moglie | "Si era avvicinato a nostro figlio" : Il bambino era assieme alla madre in uno studio dentistico e, poiché l'attesa si prolungava, la donna ha dato ai figli i soldi per il gelato e li ha fatti uscire. In strada il bambino più piccolo si è avvicinato al passeggino ed è stato colpito dal calcio.

Cosenza - dà Calcio a bimbo nordafricano : identificato e denunciato : Cosenza, dà calcio a bimbo nordafricano: identificato e denunciato È accaduto martedì scorso in pieno centro, in una traversa di corso Mazzini. Il piccolo era con i fratelli di 8 e 10 anni e stava andando a comprare un gelato. Denunciata anche la moglie per lesioni personali aggravate. La testimone: “Ha fatto un volo di due ...

