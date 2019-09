Vaticano | ora il Papa mette in campo la spending review

Vaticano - ora il Papa riforma gli statuti dello Ior : Giuseppe Aloisi Papa Francesco ha deciso di riformare gli statui dello Ior. Tra le novità principali, quella sulla revisione dei conti: se ne occuperanno gli esterni È tempo di riforme in Vaticano. La nuova Costituzione apostolica sta per essere promulgata (si parla del prossimo autunno), ma Papa Francesco ha deciso di prendere provvedimenti pure sullo Ior. Dalle voci sull'abolizione, mai verificatasi, alle mosse messe in campo in ...

Papa Francesco - l'ascesa clamorosa del suo uomo in Vaticano : chi è - perché dice che ora "è molto preoccupato" : Sempre di più l'uomo di Papa Francesco in Vaticano. Si parla di monsignor Francesco Masssara, figlio della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, nato a Drapia. All'attuale arcivescovo di Camerino e San Severino Marche, 54 anni, Papa Francesco ha conferito dal 26 luglio un importante e gravoso compito,

Papa Francesco - dolore per lo straziante lutto che colpisce il Vaticano : "Per te ora l'eterno riposo" : Un lutto che colpisce Papa Francesco e l'intera chiesa cattolica. Venerdì 26 luglio, infatti, è morto il cardinale cubano Jaime Lucas Ortega y Alamino. A stretto giro, monsignor Juan de la Caridad Garcia Rodriguez, arcivescovo di San Cristobal de la Habana, ha ricevuto un telegramma di cordoglio del

Ora Ratzinger esce dal Vaticano : l'uscita a sopresa : Francesco Boezi Joseph Ratzinger, durante la giornata di ieri, è uscito dal suo ritiro nelle Mura leonine per recarsi in visita fuori Roma. Benedetto XVI stupisce ancora "Non credo che debba essere considerato recluso in nessun modo (riferito a Joseph Ratzinger). Avrà la sua normale libertà. Certo è una situazione inedita, vediamo come la vivrà. Non posso dire tutto quello che farà...". Era il febbraio del 2013. Benedetto XVI aveva ...

Giancarlo Giorgetti - retroscena tra Lega e Vaticano : "Un passo indietro ora - due passi avanti a settembre" : Un sibillino retroscena su Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario della Lega, che secondo il Corriere della Sera sarebbe prossimo ad abbandonare ogni incarico di governo, avrebbe fatto "un passo indietro" (la rinuncia a ogni ambizione (peraltro scarsa) di diventare commissario europeo "per farne du

Caso Orlandi - ispezionati gli ossari. Il Vaticano : disponibili a collaborare con la famiglia : Le operazioni questa mattina nel Cimitero Teutonico: ritrovate migliaia di ossa. La legale Sgrò: «Chiederemo la documentazione per capire come sono finite lì». Gisotti: il 27 luglio le perizie per completare l’analisi morfologica sui resti. La sorella di Emanuela: «Aspettiamo i risultati»

