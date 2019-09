Machiavelli | Palazzo Chigi e le altre stanze del potere Il libro di Antonio Funiciello

Fonte : agi

(Di venerdì 6 settembre 2019) “L'adulazione è la malattia mortale della leadership”. E non si tratta di un problema di oggi. E' uno dei fenomeni più difficili da sradicare in politica, che supera i secoli, arriva ai giorni nostri e mette in pericolo il ruolo stesso del politico. A mettere in guardia dall'adulazione è Antonio Funiciello con il suo ultimo"Il metodo. Il leader e i suoi consiglieri: come servire ile salvarsi l'anima”, pubblicato il 3 settembre da Rizzoli (256 pagg. – 16 euro). Giornalista, scrittore, capo di gabinetto quando presidente del Consiglio era Paolo Gentiloni, Funiciello parla da insider e propone un'analisi sul ruolo dei collaboratori, del consigliere e del braccio destro. Per farlo parte da lontano, dal primo staff della storia, quello dei dodici apostoli di Gesù, e arriva a oggi, riportando gli insegnamenti del più noto ...

